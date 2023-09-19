ERÜ Rektörü: Tayyare fabrikasının kurumsal hafızası için üzerimize düşen neyse yapmak istiyoruz

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, üniversitenin TOMTAŞ yapılanması içerisinde küçük bir hisseyle de olmasının kendilerini memnun ettiğini söyleyerek, "Tayyare fabrikasından gelen kurumsal hafızanın ayağa kalkması için üzerimize düşen neyse yapmak istiyoruz" dedi.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, düzenlediği basın toplantısında göreve geldikten itibaren üniversitede yapılan 1 yıllık çalışmaları değerlendirdi. Dijitalleşme yönündeki süreçlerde Türkiye'deki 8 üniversite arasında olmaktan mutlu olduklarını dile getiren Altun, "Özellikle işbirlikleri, protokol çalışmaları ve bunların devamını getirme anlamında bir çalışma temposu içerisinde bulunduk. Başta üst paydaşlarımızla beraber olmak için ortak protokol dışında ortak projelerde neler yapabileceğimiz anlamında mesai harcamaya gayret ettik. Önde gelen araştırma üniversitelerini örnek almaya, onların doğru yaptıklarını değerlendirme sürecine girdik. Sonrasında TÜBİTAK ulusal proje boyutlarında her zaman destek veren çok büyük bir kurumumuz olduğu için onlarla birlikte yapılan süreçlerde birlikte hareket etme süreçlerini geçirdik. Sonrasında özellikle şehrimizin sivil toplu kuruluşlarıyla ve kurumlarımızla işbirliklerimizi yapmak suretiyle yaygınlaştırmaya, bu süreçleri daha geniş bir alanda ortaya koymaya gayret ediyoruz. Üniversitemizin özellikle sahip olduğu marka değerini artırmak içinde son dönemde ortaya konulmuş olan dijitalleşme yönündeki süreçlerde Türkiye'deki 8 üniversite arasında olmakta bizi mutlu etmiştir. Bu süreçlerde de yapılan çalışmalarda ülkemizin bu manada dijitalleşmesi içinde etkin olarak faaliyet içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.

"Üniversitemizin TOMTAŞ yapılanmasında olması bizi memnun etmiştir"

Fatih Altun, "Bu süreçlerde özellikle Kayseri'mizin sahip olduğu bir tayyare fabrikasından gelen kurumsal hafızaya sahibiz. Bu hafızanın ayağa kalkmasında Erciyes Üniversitesi olarak üzerimize düşen neyse yapmak istiyoruz. Özellikle TOMTAŞ yapılanmasında Erciyes Üniversitesi Teknopark olarak olmamızda bunun bir göstergesidir. Bu süreçte de biz üniversite olarak ARGE boyutunda orada oluşturulacak eko sisteme özellikle akademik ve bilimle ilgili yönüyle katkılar sağlamak için çok küçük bir hisseyle de olsa da olmamız bizi memnun etmiştir" dedi.

"Bugüne kadar hayırseverlerimiz 103 milyon dolarlık bina katkı sağladı"

Hayırseverleri hiçbir zaman dışarıda tutmadıklarını dile getiren Altun, "Hayırseverlerimizin faaliyetleri ve destekleri bizim için çok kıymetledir. Bugüne kadar 103 milyon dolar gibi hayırseverlerimizin üniversitemize bina olarak sağladıkları katkılardır. Bunlar durmuyor ve devam ediyor. Devam etmesi içinde gayretlerimiz en üst düzeyde görüşmeler anlamında da devam etmektedir. Biz bununla ilgili üniversitemizde hayırseverler zirvesi yapmak istiyoruz. Çünkü onların yapmış oldukları ve bundan sonra yapacakları katkılardan dolayı teşekkür etmeyi bizim en büyük borcumuz olarak görüyoruz" diye konuştu.

"Tekno Geliştirme Bölgesi 2'nin inşaatına başlandı"

Erciyes Üniversitesi Teknopark'ın Türkiye'de ilk 5'i zorladığını kaydeden ERÜ Rektörü Altun, "Teknopark'ımız kurulduğu günden itibaren çok etkin çalışmalar yürüten ve alanındaki teknoparklar arasında Türkiye'de ilk 5'i zorlayan bir teknoparktır. Dolayısıyla teknoparkımızın bu faaliyetleri ve oradaki ofis yapılanmalarına baktığımız zaman Tekno Geliştirme Bölgesi (TGB) 1'in yetmediğini görüyoruz. Bu istikamette de gerekli çalışmaları yaparak yeni bir TGB 2 bölgesinde artık adım atıyoruz. Yaklaşık 125 milyon TL değerinde ihale süreci tamamlandı ve geldiğimiz noktada kampüs içerisinde TGB 2'nin inşaatına başlandı ve çok kısa süre içerisinde temel hazır duruma getirildi. İnşaat devam etmektedir" şeklinde konuştu. - KAYSERİ