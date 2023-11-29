ERÜ, Malezya'daki 3 Üniversite ile Araştırma Konsorsiyumu İmzaladı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ), Malezya'daki 3 üniversiteden oluşan Araştırma Konsorsiyumu ile işbirliği protokolü imzaladı. Protokol kapsamında konsorsiyum üyesi olan üniversiteler arasında ortak araştırma projeleri yürütülecek.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Malezya'daki 3 üniversiteden oluşan Araştırma Konsorsiyumu ile işbirliği protokolü imzaladı.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, rektörlük makamında gerçekleştirilen imza törenine Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Malezya Araştırma Konsorsiyumu adına Prof. Dr. Saharuddın Mohamed, ERÜ Genom ve Kök Hücre Merkezi (GENKÖK) Müdürü Prof. Dr. Yusuf Özkul ile üniversitelerin öğretim üyeleri katıldı.

İmza töreninde konuşan Altun, protokolün hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Malezya'daki 3 üniversite ile bugün önemli bir işbirliği protokolüne imza attık. Protokolde emeği geçen akademisyenlerimize teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Saharuddın Mohamed ise işbirliğinden dolayı memnuniyetini dile getirdi.

Konuşmaların ardından işbirliği protokolü imzalandı.

Protokol kapsamında konsorsiyum üyesi olan Malaya, Pendidikan Sultan İdris, Tun Hussein Onn Malezya üniversiteleri ile ERÜ arasında ortak araştırma projeleri yürütülecek.