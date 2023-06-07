ERÜ Hukuk Fakültesi'nden Kariyer Zirvesi

Kayseri'de Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Hukuk Fakültesi tarafından "Hukukta Kariyer Zirvesi" düzenlendi. Rektör Prof. Dr. Fatih Altun ve dekanlar da etkinliğe katıldı.

Kayseri'de Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Hukuk Fakültesi tarafından "Hukukta Kariyer Zirvesi" düzenlendi.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğe Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Burak Adıgüzel, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Aydın ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Rektör Altun, programda yaptığı konuşmada Erciyes Üniversitesinin belirli alanlarda uzmanlaşan ve kurumlar ile her zaman birlikte çalışan bir yükseköğretim kurumu olduğunu belirtti.

Üniversitelerinin kalite süreçleri hakkında da bilgiler Altun, "Amacımız gençlerimizi geleceğe eğitim-öğretim ve insani yaklaşım boyutuyla tarihi ile kültürüyle daha güçlü nesiller olarak hazırlamaktır. Bunları yaparken de eğitim-öğretim odağının dışında AR-GE faaliyetlerimizi de artırarak üniversitemizin sadece ülkemizde değil, uluslararası boyuttaki değerlendirmelerde ilk sıralarda yer alması için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Etkinlikte, Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Doğan'ın moderatörlüğünde sunumlar da yapıldı.