ERÜ Devlet Üniversiteleri Arasında 9. Oldu

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Quacquarelli Symonds (QS) Dünya Üniversiteleri 2024 yılı sıralamasında devlet üniversiteleri arasında 9. oldu. ERÜ, akademik itibar, işveren itibarı ve istihdam sonuçları göstergelerinde puanlarını yükselterek başarılı bir performans sergiledi.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Quacquarelli Symonds (QS) Dünya Üniversiteleri 2024 yılı sıralamasında devlet üniversiteleri arasında 9. oldu.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversiteleri akademik itibar, işveren itibarı, akademisyen öğrenci oranı, akademisyen başına atıf oranı, uluslararası akademisyen oranı, uluslararası öğrenci oranı, uluslararası araştırma işbirliği, istihdam sonuçları ve sürdürülebilirlik kategorilerinde değerlendiren Quacquarelli Symonds, 2024 yılı sıralamasını açıklandı.

Türkiye'de 20'si devlet, 5'i vakıf olmak üzere toplam 25 üniversitenin yer aldığı sıralamada ERÜ, devlet üniversiteleri arasında 6 üniversite ile birlikte 9. sırada yer aldı.

ERÜ, 2024 yılı sıralamasında "akademik itibar, işveren itibarı ve istihdam" sonuçları göstergelerinde puanlarını 1201-1400 aralığına yükseltti.

Güvenlik görevlilerine seminer verildi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde görev yapan güvenlik görevlilerine yönelik seminer düzenledi.

Büyükşehir Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü ve Kayseri Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü iş birliğinde belediyede görev yapan özel güvenlik personeline, genel kolluk-özel güvenlik ilişkileri konulu seminer verildi.

Seminer sonunda katılımcılar için sertifika töreni gerçekleştirildi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, törende, güvenliğin önemine değinerek, "Güvenlik birimindeki kardeşlerimiz herkesin sığınacağı güvenli liman niteliğindedir." ifadesini kullandı.

Kayseri'de "Türkiye Yüzyılının Kahramanları" temasıyla 3 etkinlik yapılacak

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne özel "Türkiye Yüzyılının Kahramanları" temasıyla 3 farklı etkinlik düzenleyecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Spor AŞ bu kapsamda, plaj voleybolu ve tenis turnuvaları ile 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Koşusu'nda sporseverleri buluşturacak.

Plaj voleybolu turnuvasının final maçı 15 Temmuz Cumartesi günü 16.00 ile 20.00 saatleri arasında oynanacak.

Tenis turnuvasında ise 18.00 ile 22.00 saatleri arasında sporcular ter dökecek.

Ayrıca, Erciyes Üniversitesi Marianne Molu Amfisi'nde 09.45'te başlayacak koşu etkinliği 12.30'da sona erecek.