Erken yaşta evlilik ve sağlık sorunlarına rağmen hayalini gerçekleştiren Derya Ezber

Erken yaşta evlilik, sağlık sorunları ve benzeri olumsuz şartlardan dolayı eğitim hayatını sürdüremeyen Derya Ezber, 42 yaşında çocukluk hayalini Üsküdar Üniversitesi'nde gerçekleştirdi. Üniversite'den yapılan açıklamaya göre, Üsküdar Üniversitesi, birçok kişinin de hayallerinin gerçekleştirmesine aracılık etmeye devam ediyor. Bu isimlerden biri de 42 yaşında başarısıyla çevresindekilere örnek olan Derya Ezber.

Erken yaşta evlilik, sağlık sorunları ve benzeri olumsuz şartlardan dolayı eğitim hayatını sürdüremeyen Derya Ezber, 42 yaşında çocukluk hayalini Üsküdar Üniversitesi'nde gerçekleştirdi.

Üniversite'den yapılan açıklamaya göre, Üsküdar Üniversitesi, birçok kişinin de hayallerinin gerçekleştirmesine aracılık etmeye devam ediyor. Bu isimlerden biri de 42 yaşında başarısıyla çevresindekilere örnek olan Derya Ezber.

Erken yaşta evlendiği için eğitim hayatını sürdüremeyen Ezber, daha sonra gelen sağlık sorunları nedeniyle epey süre eğitimden uzak kaldı. Hayatının normale dönmeye başladığı 35 yaşından sonra hayallerini gerçekleştirmeye karar veren Ezber'in adresi Üsküdar Üniversitesi oldu.

Ezber, çocukluktan beri hayalini kurduğu programların önce listesini yaptı ve sonra o programları okumaya başladı. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu'nda Acil Durum ve Afet Yönetimi'yle başlayan eğitim hayatı, Otopsi Yardımcılığı ve Elektronörofizyolojiyle devam etti. Bu sene 3'üncü programından da mezun olan Ezber, aynı zamanda başka bir üniversitede de açıktan Laborant ve Veteriner Teknikerlik programını da okuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Derya Ezber, Üsküdar Üniversitesi'nin kendisinde özel bir yeri olduğunu belirterek, "Burası benim hayatımda bir dönüm noktası oldu diyebilirim. Özgüvenimi kazanmamda ve kendimi tanımamda büyük katkısı oldu. Erken yaşta evlilik, ekonomik şartlar ve sağlık sorunları sebebiyle hem hayattan uzak kalmış hem de içime kapanmıştım. Eşimin de desteğiyle sınava girip burayı kazandım. İlk günler çok zorluk çektim. Bütün öğrenciler benim çocuğumun yaşındaydı. Uyum sağlayamayacağımı düşünüyordum. Ancak hem hocalarım hem üniversite ortamı beni öyle sarıp sarmaladı ki kısa sürede buraya alıştım. Eğer üniversiteye ısınamasaydım okulu bırakacaktım. İyi ki öyle olmamış şu an çok farklı bir noktadayım. Özgüven ve sosyalleşme ardından başarıyı getirdi. Hayal ettiğim bütün bölümleri sırasıyla okudum. Çok güzel bir duygu. Bunu herkesin yaşamasını isterim." ifadelerini kullandı.

"Yeni hedeflerim önce yüksek lisans ardından da akademik kariyer"

Ezber, çevresinden de olumlu tepkiler aldığını aktararak, mezuniyet törenlerini, mutluluklarını sosyal medyadan paylaştığını bildirdi.

Kendi durumumda olan akranlarına da örnek olduğunu gördüğüne dikkati çeken Ezber, şunları kaydetti:

"Benden sonra bazıları örgün bazıları da uzaktan eğitimle üniversite okumaya başladı. Artık konuştuğumuz konular da değişti. Eskiden günlük sıradan konuları konuşurken şimdi gündemi ele alıyoruz. Benim için önemli olan bir işe girmek değil bir şeyleri başarmaktı. Şu anda o aşamadayım. Üniversiteyi bu kadar seveceğimi ve beni bu kadar mutlu edeceğini tahmin edemiyordum.

Benim için Üsküdar Üniversitesi ailem gibi oldu. Her konuda benim yanımda oldular. Mezun olsam da okulla irtibatımı, hocalarımla görüşmemi sürdüreceğim. Fırsat buldukça zaten buraya geliyorum. Belki bir gün akademisyen olarak onların arasına katılırım. Neden olmasın? Bana destek olan herkese teşekkür ediyorum. Yeni hedeflerim önce yüksek lisans ardından da akademik kariyer."

Derya Ezber'in eşi Elvan Ezber ise eşiyle her zaman gurur duyduğunu belirtti.

Ezber, "Derya, bir gün 'Ben de üniversiteli olmak istiyorum' dedi. Ben de şakayla 'sakın beni sollama' dedim güldük. Sınava hazırlanma sürecinde ona destek verdim. Birlikte ders çalıştık. Sınavı kazandıktan sonra ise gerisini kendi halletti. Çok çalıştı, çok emek verdi ve bu sonucu hak etti. Ben bir bölümle üniversite eğitimini tamamlayacağını zannediyordum. Yaptığım şaka gerçek oldu ve şu anda bölüm sayısında beni geçti. Gideceği en üst noktaya kadar onun yanında olacağım." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Tarhan ve Prof. Dr. Güngör tebrik etti

Azmiyle sınıf arkadaşlarını da şaşırtan Derya Ezber, Üsküdar Üniversitesi'nin Tercih Günleri'nde Kurucu Rektör Prof. Dr. Nevzat Tarhan ve Rektör Prof. Dr. Nazife Güngör ile bir araya geldi. Tarhan ile Güngör de başarılarından dolayı tebrik ettikleri Ezber'e geleceğe yönelik tavsiyelerde de bulundu.