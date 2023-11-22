Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel Öğretmenler Günü'nü Kutladı

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak ilçede görev yapan öğretmenleri kutladı. Yüksel, öğretmenlerin topluma hizmet ettiğini vurgulayarak, başarılar diledi.

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yüksel mesajında, başta Ergene Belediyesi kurslarında ve Beren Bebek Çocuk Oyun Evi'nde görev alan öğretmenler olmak üzere ilçede, Tekirdağ'da ve ülke genelinde görev yapan tüm öğretmenlerin gününü kutladı.

Öğretmenliğin gelecek nesilleri yetiştiren en önemli meslek gurubundan olduğunu vurgulayan Yüksel, öğretmenlerin yalnızca öğrenciler veya velilere değil tüm topluma hizmet ettiğni belirtti.

Yüksel, mesajında şunları kaydetti:

"Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı, gençlerimizi dolayısıyla da ülkemizin geleceğini emanet ettiğimiz öğretmenlerimizi kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum. Bir ulusun çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşabilmesi yalnızca kaliteli eğitim ve öğretimle mümkün olur. Geleceğin teminatı olan çocuklarımızın yetiştirilmesinde baş tacımız olarak nitelendirdiğimiz öğretmenlerimiz, milletimizin sosyal ve kültürel alanda gelişim göstermesinde büyük katkı sağlamaktadır. Öğretmenlik mesleğini icra eden öğretmenler yalnızca öğrenci ya da velilere değil toplumun tamamına hizmet etmektedirler."

Yeşiltepe Mahallesi'nde temizlik çalışması yapıldı

Ergene ilçesinde "Sen Ben Hepimiz Tertemiz Ergenemiz" projesi kapsamında Yeşiltepe Mahallesi'nde temizlik çalışması yapıldı.

Düzenlenen etkinlik kapsamında gönüllü temizlik görevlileri, mahalledeki çöpleri topladı.

Daha sonra temizlik işleri müdürlüğüne bağlı görevliler bu toplanan çöpleri imha etmek için gönüllülerden teslim aldı.

Yapılan etkinliğin sosyal farkındalık yaratması gerektiğini belirten Belediye Başkanı Rasim Yüksel, "Herkes kendi evinin önünü süpürürse işler daha kolay olur. Ergene ilçemiz son derece geniş bir coğrafyada kurulu. Bu da bazı zorlukları beraberinde getiriyor. Çevreyi temiz tutmanın sadece belediyemizin görevi olmadığını bilmemiz gerekiyor." dedi.