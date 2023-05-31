Ereğli'de Kur'an Kursu öğrencileri için yılsonu etkinliği düzenlendi

Zonguldak'ın Ereğli ilçe Müftülüğüne bağlı 4-6 yaş grubu Kur'an kurslarında eğitim gören öğrenciler için yılsonu etkinliği düzenlendi. Programda çocuklar İstiklal Marşı ve Kur'an Kerim okudu, ilçe Milli Eğitim Müdürü, ilçe müftüsü ve sivil toplum örgütleri temsilcileri katıldı. Etkinlik tiyatro gösterisi ve mehteran sunumu ile son buldu.

Zonguldak'ın Ereğli ilçe Müftülüğüne bağlı 4-6 yaş grubu Kur'an kurslarında eğitim gören öğrenciler için yılsonu etkinliği düzenlendi.

Akın Tatoğlu gösteri ve Konferans Salonu'nda düzenlenen program İstiklal Marşı ve Kur'an Kerim okumasıyla başladı. Düzenlenen etkinliğe Ereğli ilçe Milli Eğitim Müdürü Harun Akgün, Kdz. Ereğli İlçe müftüsü Sabri Kütükçü ve çok sayıda sivil toplum örgüt temsilcileri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Çocukların okuduğu kısa süreler ve ilahiler beğeni topladı. İlçe Müftüsü Sabri Kütükçü, sekiz ay boyunca kurslarda eğitim gören çocukların Kuran'ı Kerim'i çok güzel bir şekilde okuduklarını söyledi.

Kurs hocalarının çocukların eğitimi için büyük gayret ve çaba sarf ettiklerini belirten Kütükçü, "Ben yaklaşık 30 yıllık meslek hayatımda çok farklı bölgelerde 9 ayrı il ve ilçelerde çalıştım belki büyüklük olarak Ereğli en büyük ilçelerden biri ve ben Ereğli'de bunu da gördüm Ereğli kadar manevi değerlerine sahip çıkan Ereğli kadar hayır işleyen vatandaşlar görmedim onun için Ereğli halkına şükranlarımı arz ediyorum. Ümit ediyoruz bu hayırları yapan yardımları yapan dostlarımızı mahcup etmeden onların gönül dünyasındaki kurdukları dostlukları inşa etme suretiyle biz Ereğli'den ayrılsak bile her zaman gönlümüz burada olacak. Ben teşekkürün en büyüğünü bugün buradaki evlatlarımızı yetiştiren ve bu günkü etkinlikte birbirinden güzel yeteneklerini sergileyen velilerimize etmek istiyorum' dedi.

Düzenlenen etkinlik çocukların tiyatro gösterisi ve mehteran sunumu ile son buldu. - ZONGULDAK