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Erdoğan'dan LGS öğrencilerine başarı dileği

Erdoğan'dan LGS öğrencilerine başarı dileği

Eğitim Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girecek öğrencilere başarılar diledi ve zihin açıklığı temennisinde bulundu.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) sınavına girecek öğrencilere başarılar dileyerek, " Lgs'ye girecek olan, ülkemizin geleceği tüm evlatlarımıza Allah'tan zihin açıklığı ve üstün başarılar diliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, LGS sınavlarına girecek öğrencilerle ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yarın LGS'ye girecek olan, ülkemizin geleceği tüm evlatlarımıza Allah'tan zihin açıklığı ve üstün başarılar diliyorum. Türkiye Yüzyılı'nın inşasında her birinize güveniyor; sınavın size, ailenize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum" ifadelerinde bulundu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Düzgün Barış Deniz - Eğitim

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