Erdemli Halk Kütüphanesi Öğrencilere YKS Öncesi Destek Sağlıyor

MERSİN'in Erdemli ilçesinde üniversite hayali kuran gençler, yaklaşan Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( Yks ) öncesi son hazırlıklarını adeta kamp kurdukları halk kütüphanesinde yapıyor.

Sessiz ve verimli ortamı, sunduğu olanaklar ve öğrenci dostu yapısıyla ilgi gören Erdemli Halk Kütüphanesi, sınava hazırlık kampına dönüşmüş durumda. Kütüphane özellikle son haftalarda öğrencilerle dolup taşarken, açılış saatinden kapanış saatine kadar neredeyse hiç boş kalmıyor. Sabahın erken saatlerinde kütüphaneye gelen öğrenciler, gün boyu ders çalışarak, sınava hazırlanıyor.

'ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ'

Kütüphane müdürü Ali Şekerci, "Çok güzel ve olanakları fazla olan kütüphanemizde, Yks'ye az bir süre kala öğrencilerimiz burada yoğun şekilde çalışıyor. Adeta kamp kuran öğrencilerimiz, sessiz ve güzel bir ortamda sınava hazırlanıyor. Kütüphanelerimiz, şu sıralar sınav maratonundaki öğrencilerle dolup taşıyor. Bizler de onlara en iyi ortamı sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Kütüphanemizde kablosuz internet, klima, kaynak, dijital materyallerin olması nedeniyle öğrencilerimiz büyük ilgi gösteriyor. İnşallah tüm emekleri karşılığını bulur" dedi.

'HER ŞEY BİZLER İÇİN DÜŞÜNÜLMÜŞ'

Kütüphanede sınav hazırlığını sürdüren öğrenciler de sunulan imkanlardan memnun olduklarını belirtti. Yks'ye hazırlanan Şevval Türker, "Erdemli'de böyle bir kütüphanenin olması bizim için çok büyük avantaj. Sessiz ve düzenli bir ortamda ders çalışmak çok motive edici. Bilgisayar desteğinden tutun da molalarda stres atabileceğimiz alanlara kadar her şey bizler için düşünülmüş. Biz gençler için bu hizmeti sunan herkese çok teşekkür ediyoruz. Umarım sınavda başarılı oluruz. Yks'ye hazırlık için kütüphane gerçekten çok iyi bir yer" diye konuştu. YKS maratonu, bu yıl 21-22 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek.

Haber-Kamera: Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ,(Mersin),