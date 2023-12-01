'Engelsiz Yaşam Fuarı Farkındalık Zirvesi ve 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Programı'nda konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Kimimizin engeli dışarıdan gözüküyor kimimizin engeli gözükmüyor. Kimimiz burada bulunan arkadaşlar gibi engelinin farkına varıyoruz. Hepimiz engelliyiz, yeter ki hepimiz kendi engelimizin farkında olalım ve bu farkı, tedavi etmek için bu engelden eğitilmek için mücadele edelim. Ben hepimizin engellerimizin farkında olmaya ve engellerimizi tedavi etmeye davet ediyorum" dedi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne özel olarak düzenlenen 'Engelsiz Yaşam Fuarı Farkındalık Zirvesi' (EYAF EXPO 2023) İstanbul Fuar Merkezi'nde dün başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 13'üncüsü düzenlenen fuarda ortopedik malzemeler, iletişim teknolojileri, hareket ve yürüyüş ekipmanları, engelsiz yaşamı konu alan son teknolojik ürünler ve engellilerin hayatını kolaylaştıracak daha birçok ürün yer alıyor. Fuarın ikinci gününde ise farkındalık sağlamak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) destek gösterdi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin engellilerle sohbet edip fotoğraf çektirdikten sonra programda konuşma yaptı.

Bakan Tekin, "Biz öyle bir geleneğin temsilcisiyiz ki bizim geleneğimizde İslam arifesi, İslam devletinin başkanı olarak peygamber efendimiz kendisinin yerine vekaleti anadan doğma görme engelli olan Abdullah bin Makdum'a bırakmıştır. Bakın bu dünyada bundan başka yukarıda çıta yok. Biz böyle bir geleneğin temsilcisiyiz. Yine bizi böyle bir Cumhurbaşkanımız var ki bu konuda hiçbir ayrım gütmeden herkesi eşit gören bu geleneğin temsilcisi olarak bu alanı sürekli destekleyen, sürekli desteklemesi gerektiği talimatını veren bir Cumhurbaşkanımız var" ifadelerini kullandı.

"HEPİMİZ ENGELLİYİZ, YETER Kİ HEPİMİZ KENDİ ENGELİMİZİN FARKINDA OLALIM"

Bakan Yusuf Tekin, "Ben insani olarak hepimizin eşit yaratıldığına inanıyorum. Daha açık söyleyeyim; aramızda engelsiz gibi gözüken bizler de hepimiz engelliyiz. Kimimizin engeli dışarıdan gözüküyor kimimizin engeli gözükmüyor. Kimimiz burada bulunan arkadaşlar gibi engelinin farkına varıyoruz. Ama daha da tehlikeli grup engelsiz gibi görünen diğer grup. İçinde sınırlandıramadığı bir hırs küpüyle hayatına devam eden bir kişinin engeli mi daha tehlikelidir yoksa şurada gördüğümüz içi sevgi dolu, görür görmez boynumuza atlayan bir çocuğun mu? O nedenle benim hayata bakışım; hepimiz engelliyiz, yeter ki hepimiz kendi engelimizin farkında olalım ve bu farkı, tedavi etmek için bu engelden eğitilmek için mücadele edelim. Ben hepimizi engellerimizin farkında olmaya ve engellerimizi tedavi etmeye davet ediyorum. Ancak bunu gerçekleştirdiğimiz zaman konuştuğumuz şeylerin hiçbir anlamı kalmıyor. Yaptığımız şeyler daha anlamlı olacak. Ben kendi geleneğimizin sayın Cumhurbaşkanımızın bakışımı ve Milli Eğitim Bakanı olarak kendi bakışımı sizlerle paylaşmış oldum. Bizim yapmaya çalıştığımız şey bu silsile. 13'üncüsü organize edilen bu fuarı organize eden herkese şükranlarımı sunuyorum. Allah bu konuda ayrım gözetmeksizin hizmet yapabilme şuurunu bize nasip etsin" dedi.