Engelsiz Yaşam Akademisi'ne 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı için ön kayıtlar başladı

Özel bireylerin eğitim aldığı ve sosyalleştiği Merkezefendi Belediyesi Engelsiz Yaşam Akademisi'ne 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı için ön kayıtlar başladı. Başvurular, 22 Eylül'e dek alınacak. Merkezefendi'nin Gümüşçay Mahallesi'nde hizmet veren, özel bireylerin kuaförlük, berberlik, halıcılık, el işi, tekstil gibi mesleki atölyelerde eğitim aldığı Engelsiz Yaşam Akademisi için ön kayıtlar başladı. Başvuru için Engelli Sağlık Raporu, RAM raporu, Spor İçin Sağlık Raporu, 2 adet vesikalık ve kimlik kartı gerekecek. Geçen günlerde yıl sonu gösterilerini gerçekleştiren akademi için yeni dönem başvuruları, 22 Eylül Cuma gününe kadar sürecek. Başvurular yüz yüze ya da 0 (258) 297 00 11 numaralı hat üzerinden yapılacak.