Engelli Öğrencilere Yaratıcı Drama Eğitimi

Kuşadası Belediyesi tarafından Erdoğan Öven Engelliler Köyü'nde eğitim gören engelli öğrencilere yönelik düzenlenen yaratıcı drama eğitimi devam ediyor. Kuşadası Belediye Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Turan'ın verdiği eğitimle, engelli bireylerin sosyal hayata daha çabuk adapte olmaları ve özgüvenlerini arttırmak amaçlanıyor.

Kuşadası Belediye Tiyatrosu tarafından Kirazlı Yolu üzerinde bulunan Erdoğan Öven Engelliler Köyü'nde, engelli öğrenciler için haftada iki gün yaratıcı drama dersi veriliyor. Pazartesi ve perşembe günleri düzenlenen eğitim, farklı yaşlardan engelli bireylerin dikkat ve odaklanma sürelerini arttırmak, toplumsal hayata uyumlarını kolaylaştırmak ve iletişim becerilerini güçlendirmek amacıyla gerçekleştiriliyor. Doğaçlama tekniğinin kullanıldığı yaratıcı drama eğitiminde, engelli öğrenciler keyifli ve verimli vakit geçirme fırsatı da buluyor. Engelli öğrenciler, haziran ayına kadar sürecek olan eğitimden sonra hünerlerini sahneye koyacakları bir oyunla sergileyecek.

"DOĞAÇLAMA KARAKTERLERLE DÜŞÜNCELERİNİ AKTARIYORLAR"

Kuşadası Engellileri Koruma Derneği Başkanı Canan Güler, Erdoğan Öven Engelliler Köyü'nde düzenlenen çeşitli atölye ve etkinliklerin arasında en önemlisinin yaratıcı drama eğitimi olduğunu belirterek "Burada eğitim gören engelli bireylerin kimlik kazanması, özgüvenlerinin oluşması, toplumsal hayata adapte olmalarında bu derslerin etkisi çok büyük. Çünkü sahneye çıkabilmek, biz de varız diyebilmek, kendilerinin yarattığı doğaçlama karakterler üzerinden insanlara bir şeyleri aktarabilmek onlar için çok önemli. Biz burada birçok aktivite ve eğitim çalışması gerçekleştiriyoruz. Yaratıcı dramanın öğrencilerin diğer etkinlik ve çalışmalara katılmasında da çok faydası oluyor. Öğrencilerimizin aileleri de isterlerse gelip izleyebiliyorlar ve çocuklarını gördüklerinde çok mutlu oluyorlar. Kuşadası Belediyesi'ne çok teşekkür ederim" diye konuştu.