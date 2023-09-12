Endüstriyel Robotik Kol Kategorisi'nde dünya birincisi ve ikincisi olan öğrencilere ödül verildi

Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi müdürü İlhan Özata:

"Öğrencilerimiz Uluslararası MEB Robot Yarışması'nda dünya birincisi ve ikincisi olmuştur"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Zeydan:

"Gurur duyuyoruz, öğrencilerimizi kutluyoruz"

Odunpazarı Kaymakamı Ömer Ulu:

"Yeni eğitim öğretim yılınızın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum"

ESKİŞEHİR - Eskişehir Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2023-2024 eğitim öğretim yılı açılış yılı programında Endüstriyel Robotik Kol Kategorisi'nde dünya birincisi ve ikincisi olan öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 2023-2024 eğitim öğretim yılı açılış programı düzenlendi. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İlhan Özata, Türkiye Odalar Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Zeydan ve Odunpazarı Kaymakamı Ömer Ulu açılış konuşmalarını yaptı. Programın devamında Cemre Koşar isimli öğrenci 'Okul Yolu', Alper Arslan ise isimli öğrenci 'Öğütler' adlı şiirlerini okudu. Açılış töreninin sonunda ise Endüstriyel Robotik Kol Kategorisi'nde dünya birincisi ve ikincisi olan öğrencilere ödülleri takdim edildi. Tören bitiminde protokol mensupları dereceye giren robotları yakından inceledi.

"Öğrencilerimiz Uluslararası MEB Robot Yarışması'nda dünya birincisi ve ikincisi olmuştur"

Açılış konuşmasını yapan Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi müdürü İlhan Özata, "1942 yılından beri Eskişehir'imize mesleki eğitim alanında on binlerce mezun kazandıran bu okulumuz yine yeni eğitim öğretim yılının açılışında bize büyük bir onur ve gurur yaşatarak Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlemiş olduğu Uluslararası MEB Robot Yarışması'nda dünya birincisi ve ikincisi olmuştur. Bu öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi tekrar kutluyoruz. 3 bin 500 öğrenci ve 270 öğretmenimizle Eskişehir'in en büyük ve en gözde mesleki eğitim okulu olmak bizleri onurlandırıyor, gururlandırıyor ve Eskişehir sanayisine en fazla ara eleman yetiştiren bir okuluz. Okulumuzun açılış programına ve ödül törenimize katıldığınız için teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum" dedi.

"Gurur duyuyoruz, öğrencilerimizi kutluyoruz"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Zeydan, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyerek, "Değerli müdürümün bahsettiği gibi Bursa ilinde 10 farklı ülkeden 4 bin 733 robotun katıldığı 15. Uluslararası Milli Eğitim Bakanlığı Robot Yarışması'nda Eskişehir Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi danışman öğretmenimiz Ayhan Dükkancı'nın başında olduğu Endüstriyel Robot Kol Kategorisi'nde dünya birinciliği elde ettik. Gurur duyuyoruz. Sevgili öğrencilerimiz Ertuğrul Selvi ve Kurban Çakır'ı kutluyoruz. Yine danışman öğretmenimiz Hakan Çeliksoy gözetiminde, Tasarla Çalıştır Kategorisi'nde proto robot kol ile dünya ikinciliğini kazandınız ve bu gururu bizlere yaşattınız. Ben değerli öğrencilerimiz Salih Çalışkan'la Arda Sürücü'yü tebrik ediyorum. Bu ilklerin daim olmasını diliyorum ve başta olmak temsil ettiğim kurum olan Eskişehir Ticaret Borsası adına uğurlu olsun diyorum" diye konuştu.

"Yeni eğitim öğretim yılınızın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum"

Odunpazarı Kaymakamı Ömer Ulu ise, öğrencilere seslenerek şu ifadeleri kullandı:

"Değerli genç kardeşlerim, hiç unutmayın ki binlerce yıldır devlet geleneği olan açık bir atanın cesur yürekli evlatlarısınız ve bunun bütün dünyaya gösterilmesi için toplandık. 2 kardeşimiz dünya birinciliği ve ikincili elde etti. Bunun ötesinde söylenecek bir cümle yok aslında. Sadece onları çok tebrik ediyorum. Gerçekten kendi kanlarında var olan o cevherin tekrar ışıldamasını sağladığı için ve dünya çapında büyük bir başarı elde ettikleri için kendilerini tebrik ediyorum. Elbette bu başarının arkasında esas yatan şey öğretmenlerimizin savaşı, emeği, bilgisi ve onların fedakarlıkları var. Dolayısıyla bu başarıyı elde ettikleri için değerli öğretmenlerimize de çok teşekkür ediyorum. Yeni eğitim öğretim yılınızın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

Programa Odunpazarı Kaymakamı Ömer Ulu, Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Sertsöz, Türkiye Odalar Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Zeydan, protokol mensupları, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İlhan Özata, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.