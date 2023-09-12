Emirdağ Kaymakamı Okullardaki Çalışmaları İnceledi

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesindeki okullarda devam eden güçlendirme ve tadilat çalışmalarını yerinde inceleyen Kaymakam Osman Bilici, çalışmalar hakkında bilgi aldı ve okulların en kısa sürede daha iyi şartlarda hizmet verebilmesi için çaba harcayan öğretmenlere teşekkür etti.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici, güçlendirme ile tadilat çalışmaları devam eden okullardaki çalışmaları yerinde gördü.

Kaymakam Bilici, İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürkan Emeksiz ile tadilat ve güçlendirme çalışmaları devam etmekte olan okullarda incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Bilici, çalışmaların hız kesmeden devam etmesini ifade ederek "Amacımız okullarımızı en kısa sürede daha iyi ve güzel şartlarda hizmet verir hale getirmektir. Bu sebeple okullarımızın eğitime biran önce başlaması için emek harcayan öğretmenlerimize de teşekkür ediyorum" dedi. - AFYONKARAHİSAR