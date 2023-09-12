Emirdağ'da Okul Servis Araçları Denetlendi

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde polis ve jandarma ekipleri, okulların açılmasıyla birlikte servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi. Öğrencilerin güvenliği ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla yapılan denetimde okul yöneticileriyle de görüşülerek öğrencilere bilgilendirmeler yapıldı.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde polis ve jandarma ekipleri tarafından okulların açılmasıyla birlikte servis araçlarına yönelik denetim yapıldı.

Emirdağ ilçesinde polis ve jandarma ekipleri, 2023-2024 eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte okula başlayan öğrencilerin huzur ve güven ortamında eğitim görmeleri amacıyla denetim gerçekleştirdi. Çocukların okul çevrelerinde maruz kalabilecekleri her türlü olumsuzlukların engellenmesi ve trafik güvenliğinin artırılması amacıyla yapılan uygulama çerçevesinde okul servis araçları denetlenip, okul yöneticileri ile görüşülerek öğrencilere gerekli bilgilendirmeler yapıldı. Öğrencilerin eğitim süreçlerinin güvenliğine yönelik yapılan denetimde koruyucu, önleyici ve destekleyici güvenlik uygulaması yapıldı. - AFYONKARAHİSAR