Emine Erdoğan'dan 2022-2023 eğitim öğretim yılı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 2022-2023 eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla öğrencilere mesaj yayımladı. Tatili hak eden tüm öğrencileri kutlayan Erdoğan, karnelerin eksikleri görmek ve tamamlamak için motivasyon kaynağı olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 2022-2023 eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Uzun soluklu bir eğitim-öğretim yılının ardından tatili sonuna kadar hak eden tüm öğrencilerimizi kutluyorum. Güzel çocuklarım, karneler gerçek başarının karşılığı olmamakla beraber, eksikleri görmek ve tamamlamak için motivasyon kaynağıdır. Eminim ki her eğitim yılında başarınız katlanarak artacaktır. Hepinize huzurlu ve mutlu bir tatil dönemi diliyorum." ifadesini kullandı.