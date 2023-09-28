Emet'te Mevlidi Nebi Haftası programı düzenlendi

Kütahya'nın Emet ilçesinde Mevlidi Nebi Haftası nedeniyle program düzenlendi.

Emet Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen programa, Kaymakam Furkan Seyman, Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Sami Demirsöz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Şen, kurum ve birim amirlerinden oluşan ilçe protokolü katıldı.

Programda Peygamber efendimizin hayatını konu alan bir oratoryo gösterisinin ardından okul öğrencileri ve öğretmenlerinden oluşan koro ilahiler söyledi. Tiyatro gösterileri yapıldı. Öğrencilerin sahnelediği tiyatro gösterisi ve oratoryo katılımcılardan büyük alkış aldı. Programın sonunda Hatmi Şerif duası yapıldı. Program sonrası ilçe protokolü sınıfları gezerek, öğrencilerle sohbet etti. - KÜTAHYA