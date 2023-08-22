Emet İlçe Müftülüğü'nden Furkan Kırlı'ya Hafızlık Belgesi

Emet İlçe Müftülüğüne bağlı Hafız Süleyman Serdaroğlu Yatılı Hafızlık Erkek Kur'an Kursunda hafızlık eğitimini tamamlayan Furkan Kırlı'ya hafızlık belgesi verildi.

Hafızlık eğitimini tamamlayıp Hafızlık Tespit Sınavında başarılı olarak hafızlık belgesi almaya hak kazanan Furkan Kırlı'ya İlçe Müftüsü İsmail Çınar hafızlık belgesini takdim etti.

2022-2023 eğitim ve öğretim yılında bir öğrencinin daha hafızlığını bitirdiğine dikkat çeken Müftü İsmail Çınar," İnşallah bu sayı ileriki aylarda daha da artacaktır. Kur'an Kurslarımızın yapımında ve yaşatılmasında maddi ve manevi destek olan tüm hayırsever halkımıza ve din görevlilerimize, hafızlarımızın yetişmesinde emeği geçen hocalarımıza ve hafızlarımızın ailelerine teşekkür ediyorum. Allah cümlenizden razı olsun. Rabbim hafız olan yavrularımızı Kur'an'a hizmetkar eylesin" dedi. - KÜTAHYA