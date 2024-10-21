Emekli Öğretmen Ayhan Devrez'e Veda Töreni

KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde emekli olan 40 yıllık meslek dersleri öğretmeni Ayhan Devrez (65), okuldan öğrencileri ve meslektaşları tarafından gözyaşları ve alkışlarla uğurlandı.

Tosya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde görev yapan ve emekli olan meslek dersleri öğretmeni Ayhan Devrez için okulda sürpriz bir veda düzenlendi. Son ders zilinin çalmasıyla birlikte okulun koridorlarında toplanan yüzlerce öğrenci, Devrez'i okuldan ayrılana kadar alkışlarla onurlandırdı. Gözyaşlarına hakim olamayan Devrez, etkinliği düzenleyen tüm öğrenci ve öğretmenlere teşekkür etti. Bazı öğretmen ve öğrenciler de Devrez'in vedası sırasında gözyaşı döktü.

Etkinliğe katılan Tosya İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehdi Toğrul, Ayhan Devrez'in aynı zamanda kendisinin de öğretmeni olduğunu belirterek, "Öğretmenlik, insanlık tarihinin en kutsal mesleğidir. Öğrencileri hayata hazırlayan, onları kendi ayakları üzerinde durmasını sağlayan öğretmenler, gerçek anlamda birer gönül elçisidir. Ayhan hocamız da bu kutsal görevi uzun yıllar başarıyla yerine getirmiştir. Yetiştirdiği yüzlerce öğrenciden biri de benim. Bugün, onun öğrencisi olmanın gururunu bir kez daha yaşıyorum. Kendisine meslek hayatı boyunca verdiği emeklerden dolayı sonsuz teşekkür ediyorum. Emeklilik hayatında sağlık ve mutluluk diliyorum" dedi.