Üye Girişi
Haberler

Emekli Öğretmen Ayhan Devrez'e Veda Töreni

Emekli Öğretmen Ayhan Devrez'e Veda Töreni
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 40 yıllık meslek dersleri öğretmeni Ayhan Devrez, öğrencileri ve meslektaşları tarafından gözyaşları ve alkışlarla onurlandırıldı. Emekli öğretmen için düzenlenen etkinlikte duygusal anlar yaşandı.

KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde emekli olan 40 yıllık meslek dersleri öğretmeni Ayhan Devrez (65), okuldan öğrencileri ve meslektaşları tarafından gözyaşları ve alkışlarla uğurlandı.

Tosya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde görev yapan ve emekli olan meslek dersleri öğretmeni Ayhan Devrez için okulda sürpriz bir veda düzenlendi. Son ders zilinin çalmasıyla birlikte okulun koridorlarında toplanan yüzlerce öğrenci, Devrez'i okuldan ayrılana kadar alkışlarla onurlandırdı. Gözyaşlarına hakim olamayan Devrez, etkinliği düzenleyen tüm öğrenci ve öğretmenlere teşekkür etti. Bazı öğretmen ve öğrenciler de Devrez'in vedası sırasında gözyaşı döktü.

Etkinliğe katılan Tosya İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehdi Toğrul, Ayhan Devrez'in aynı zamanda kendisinin de öğretmeni olduğunu belirterek, "Öğretmenlik, insanlık tarihinin en kutsal mesleğidir. Öğrencileri hayata hazırlayan, onları kendi ayakları üzerinde durmasını sağlayan öğretmenler, gerçek anlamda birer gönül elçisidir. Ayhan hocamız da bu kutsal görevi uzun yıllar başarıyla yerine getirmiştir. Yetiştirdiği yüzlerce öğrenciden biri de benim. Bugün, onun öğrencisi olmanın gururunu bir kez daha yaşıyorum. Kendisine meslek hayatı boyunca verdiği emeklerden dolayı sonsuz teşekkür ediyorum. Emeklilik hayatında sağlık ve mutluluk diliyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eğitim

Yerel Haberler Kastamonu Eğitim Yaşam Tosya

Narin cinayetinde sanıklar için istenen ceza belli oldu

Narin cinayetinde sanıklar için istenen cezalar belli oldu

 Yenidoğan çetesinin skandalları bitmiyor! Cinayetleri fark eden hemşire soluğu bakanlıkta almış

Cinayetleri fark eden hemşire soluğu bakanlıkta almış

 3 kadının katili bakın kim çıktı! İşte mezarlıktaki katliamın perde arkası

İşte mezarlıktaki katliamın perde arkası
Kimsenin ağzını bıçak açmıyor! FETÖ elebaşının doğduğu köyde dikkat çeken görüntüler

FETÖ elebaşının doğduğu köyde dikkat çeken görüntüler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray Beşiktaş muhtemel 11'leri açıklandı mı? GS BJK kadroda kimler var? NARİN CİNAYETİ ÇÖZÜLDÜ MÜ? Narin Güran davası kimler müebbet ceza istendi? Narin Güran annesi, abisi, amcası kaç yıl ceza talep edildi (İDDİANAME)? 22 Ekim Salı yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? Ersin Destanoğlu neden yok, sakat mı, cezalı mı? Mert Günok derbide yok mu, neden yok, sakat mı (Galatasaray Beşiktaş)? Mert Günok kaç maç yok? 21-22 Ekim Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota indirim veya zam var mı, gelecek mi? Valencia Las Palmas maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Valencia Las Palmas maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Galatasaray Beşiktaş derbide Beşiktaş kalecisi Göktuğ Baytekin mi olacak? Nottingham Forest Crystal Palace maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Nottingham Forest Crystal Palace maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Prof. Dr. Devrim Özkan darp olayı nedir tutuklandı mı? Devrim Özkan darbettiği kadınlar kim? Göktuğ Baytekin kimdir, kaç yaşında? Göktuğ Baytekin hiç Süper Lig maçına çıktı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.