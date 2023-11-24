Kırşehir'de emekli olan bir öğretmen, akıllı telefonla öğrencileriyle iletişimini sürdürüyor. 13 yıl sonra akıllı telefonla tanışan emekli öğretmen, öğrencileriyle görüntülü konuşarak bağlantısını koruyor.

Emekli öğretmen, "akıllı telefonla" öğrencileriyle bağlantıyı koparmadı

KIRŞEHİR - Kırşehir'de, 2007 yılında emekli olan ve 25 yıl boyunca kesintisiz görev yapan bir öğretmen, akıllı telefonla tanıştıktan sonra öğrencileriyle yeniden bağlantı kurdu.

Emekli olduktan 13 yıl sonra 2020 yılında akıllı telefonla tanışan emekli öğretmen Şaban Demirci öğrencileriyle görüntülü konuşarak onlarla bağlantısını sürdürüyor. Öğrencilerinin kendisini aramasından büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Demirci, "Kayseri Yüksek İslam Enstitüsü mezunuyum. 1982 Yılında mezun oldum ve aynı yılda göreve başladım. Trabzon'un Of ilçesi Taşan Lisesinde göreve başladım. 2007 Yılında emekli oldum. 2020 yılında da akıllı telefonla tanıştım. Bu sayede ilk görev yerimdeki birçok öğrencime akıllı telefonla ulaştım" diye konuştu.

Genç öğretmenlere tavsiyelerde bulunan Demirci, işlerini sevmelerini gerektiğini söyleyerek, "Öğretmenlik kutsal bir meslek. Gelecek nesil sizin ellerinizde şekilleniyor" dedi.