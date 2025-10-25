Savunma Sanayii İçin Meslek Liselerinde 'Elmas' Programı

CUMHURBAŞKANLIĞI Savunma Sanayii Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle gerçekleştirilen 'Elmas' programı kapsamında savunma sanayii sektörünün insan kaynağı ihtiyaçlarının karşılayacak öğrenciler, meslek liselerinde yetiştirilmeye başlandı. Öğrencilerin, mezun olduklarında milli ve yerli üretim için taze kan olacakları bildirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle 'Elmas' programı hazırlandı. Savunma sanayi ekosistemine nitelikli teknik personel kazandırmak, mesleki ve teknik eğitim kurumlarını sektör ihtiyaçlarıyla uyumlu hale getirmek amacıyla hayata geçirilen program kapsamında 12 ilde 13 pilot okul seçildi. Programla, savunma sanayi sektörünün insan kaynağı ihtiyaçları, eğitim müfredatlarının sektörel beklentilerle uyumu ve öğrencilerin istihdamı hedeflendi.

Pilot okullardan Aliağa'daki ALOSBİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Melike Cantopcu, "Programın adı Elmas. Savunma Sanayii ve Milli Eğitim ile birlikte meslek lisesi öğrencilerimizin içindeki cevheri ortaya çıkaracağız. Bu programda yer almak bizim için gurur verici. Öğrencilerimiz, savunma sanayisine nitelikli insan kaynağı olacak. Aynı zamanda öğretmenlerimize hizmet içi eğitim imkanı sunulacak. İzmir'de bir model öncü okul olarak örnek olacağız. Öğrencilerimize hem istihdam hem staj, imkanı sağlanacak. Öğrencilerimize sadece Aliağa'da değil, Türkiye'nin birçok alanında staj imkanı sunulacak. Savunma sanayisinin nitelikli firmalarında staj imkanıyla gelişimlerine katkı sağlayacağız. Milli ve yerli üretim için biz de buradayız. Savunma sanayisine taze kan yetiştireceğiz" dedi.

'1 YIL İÇİNDE NİTELİKLİ ÖĞRENCİLERİMİZİ SEKTÖRE DAHİL ETMEYİ PLANLIYORUZ'

ALOSBİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Endüstriyel Otomasyonları Alan Şefi Uğur Gülfidan, "Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi amacımız milli ve yerli olması. Savunma sanayisinin ihtiyacına binaen çekirdeğe inerek donanımlı ve nitelikli kişiler yetiştirerek ihtiyacı karşılamak istiyoruz. Savunma sanayi güzide kurumlarımız. Öğrencilerimizin burada çalışması, kendileri için ayrı bir motive kaynağı. Devletine, vatanına ve milletine faydalı işler yapmak istiyorlar. Programda evde de çalışmaya devam ediyorlar. Uçak, dron yapıyorlar. 1 yıl içinde nitelikli öğrencilerimizi sektöre dahil etmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

İzmir Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda Savunma Sanayi Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığımızın iş birliğiyle yürütülen milli yetkinlik hamlesi 'Elmas' programı kapsamında İzmir'de sektör çalıştayı da gerçekleştirdik. Mesleki eğitimle ilgili çok ciddi bir çalışma var. Öğrencilerimizin son dönemde mesleki eğitimi tercih etme nedenlerinden biri de bu. Savunma sanayisinde duyulan ihtiyaç, sektörün ihtiyaçları, bu ülkenin çocuklarının 'Biz bunu yaparız, talibiz ve istiyoruz' cümleleri karşılık buldu. İzmir'de de öğrenciler bundan istifade etmektedir" dedi.

'GELECEĞİMİ SAVUNMA SANAYİSİNDE GÖRÜYORUM'

Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı 11'inci sınıf öğrencisi İremsu Çetinkaya (15), "Uzaktan kumandalı araba üzerine çalışıyoruz. İnsanların giremediği tehlikeli mağaralara girerek keşif yapacak araba üzerine çalışıyoruz. Askerlerimiz daha güvenli bir şekilde göre yapacak. Bu programda görev yapan ilk öğrencilerden biri olmaktan gurur duyuyorum" dedi.

Elektrik Elektronik Teknolojisi Alanı 11'inci sınıf öğrencisi Poyraz Yıldırım (16) da "İnsansız araç üzerine çalışıyorum. İnsansız araçların geleceği çok açık. Geleceğimi savunma sanayisinde görüyorum. Başarılı bir mühendis olmayı düşünüyorum. Oradaki ağabeyim ve ablalarım 'Kaan' uçağını yaptı. Ben de daha üstünü yapmak istiyorum" diye konuştu.

Kimya Teknolojisi Alanı 11'inci sınıf Öğrencisi Enes Eş (16) de "Roket üzerine çalışıyorum. Roket içi bileşenlerinin miktarlarını hesaplıyoruz. Ayrıca uçaklarımızın elektronik bileşenleri konusunda da çalışmalarımız var. Bildiğiniz üzere roketler savunma sanayisinde öneme sahip. Hedefim Roketsan veya Bayraktar'da çalışıp, savunma sanayinde yerimi almak" dedi.

Elektrik Elektronik Teknolojisi Alanı 11'inci sınıf öğrencisi Arif Talha Ocak (15) ise "İnsansız hava araçları üzerine çalışıyorum. Gerek arama kurtarma faaliyetleri olsun gerek afet alanlarında kullanımı olsun hem maliyet hem de sürdürebilirlik açısından vazgeçilemezler. Yaptığım hava araçlarıyla savunma sanayine katkıda bulunmak istiyorum" ifadelerini kullandı.