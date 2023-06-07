Elmalı'da ortaokul öğrencileri çevre temizliği yaptı

Elmalı Sinan-ı Ümmi İmam-Hatip Ortaokulu öğretmenleri ve öğrencileri, Avlan Gölü ve çevresinde çevre temizliği yaptı. Etkinlik, çevre bilincini öğrencilere aşılamak amacıyla düzenlendi.

Antalya'nın Elmalı ilçesinde ortaokul öğrencileri Avlan Gölü ve çevresinde atık topladı.

Elmalı Sinan-ı Ümmi İmam-Hatip Ortaokulu öğretmenleri ve 7. sınıf öğrencileri, Doğal ve Kültürel Zenginlikleri Keşfetme konulu Erasmus Projesi kapsamında, havaların ısınmasıyla su seviyesi azalan Avlan Gölü ve çevresindeki mesirelik alanda çevre temizliği yaptı.

Okul öğretmenlerinden Mehmet Reşit Aksu, çevre bilincini öğrencilere aşılamak amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirtti.

İnsanların bu tür konulara daha duyarlı olması gerektiğinin altını çizen Aksu, şunları kaydetti:

"Bu tür etkinlikler çocuklarda böyle bir hassasiyet oluşmasında etkili oluyor. Çeşitli projeler kapsamında buna benzer etkinlikler yapıyoruz. Bu sene ilçemizin doğa harikası olan ve bir çok canlı için yaşam alanı oluşturan Avlan Gölü'nü tercih ettik. Çok sayıda atık topladık. Umuyorum insanlardaki hassasiyet artar ve önümüzdeki yıllarda burada toplayacak atık bulamayız."