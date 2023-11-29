ELDER, elektrik dağıtım sektöründe eğitim programı düzenledi

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği'nin (ELDER) Avrupa Birliği desteği ile yürüttüğü "Elektrik Dağıtım Sektöründe Sektörel Mesleki Eğitim ve Öğretim Yetkinlik Geliştirme Merkezinin Kurulması Projesi" kapsamında düzenlenen eğitim programı Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ) Teknik Eğitim Merkezi'nde gerçekleşti. Programda, Elektrik-Elektronik Teknolojisi alan öğretmenlerinin güncel uygulamalar konusunda bilgi ve becerilerini geliştirmesi hedeflendi.

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği'nin (ELDER) Avrupa Birliği desteği ile yürüttüğü "Elektrik Dağıtım Sektöründe Sektörel Mesleki Eğitim ve Öğretim Yetkinlik Geliştirme Merkezinin Kurulması Projesi" kapsamında düzenlenen eğitim programı Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ) Teknik Eğitim Merkezi'nde gerçekleşti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 20 bin kilometrekarelik alanda 2 milyonu aşkın müşteriye enerji dağıtım hizmeti sunan SEDAŞ Teknik eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen program ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve kurumlarda görev yapan Elektrik-Elektronik Teknolojisi alan öğretmenlerinin, güncel uygulamalar konusunda bilgi ve becerilerini geliştirmek, mesleki ve teknik eğitim kalitesini artırmak hedeflendi.

Söz konusu proje ile elektrik dağıtım sektörünün güncel ihtiyaçlarına uygun nitelikli işgücü ve ara kademe teknik çalışan eksikliğini karşılayacak yönde eğitim sürecini güçlendirmek ve enerji sektörünün ihtiyaçlarıyla arasındaki uyumsuzluğu giderebilmek üzere çeşitli faaliyetler tasarlandı.

Böylelikle, eğitim kalitesini iyileştirerek insan sermayesine yatırım yapılması, ilgili aktörler arasındaki iş birliğinin ve iletişimin, geleceğin elektrik dağıtım sektörü çalışanları için geliştirilmesi amaçlandı.

İki hafta süren eğitim planı doğrultusunda SEDAŞ teknik eğitmenleri tarafından elektrik dağıtım şebekesine ait varlıkların tanıtımı, fonksiyonları, uygulama örnekleri, arıza türleri, müdahale şekilleri, manevralar ve manevralarda iletişim gibi arıza onarım bakım temelli konuların enerjisiz ortamda aktarılması ve saha uygulamalarını gözlem imkanı sağlandı.

Teorik ve pratik olmak üzere iki ayrı kısımda verilen eğitimlerde katılımcı öğretmenlere, Dağıtım ve Güç Trafoları, Dağıtım ve Güç Trafoları Bakımı ve Müdahaleleri, Sayaçlar Elektrik Dağıtım Tesisleri ve Şebeke Varlıkları, Alçak Gerilim (AG) Panoları, Elektrik Dağıtım Şebekeleri İşletme Bakım Operasyonu, Koruma, Kumanda, Topraklama, Koruma, Kumanda, Topraklamada Koruma Uygulamaları, Enerji Kalitesi ve Kompanzasyon ve Ölçü Transformatörleri başlıkları altında 10 ayrı kategoride sunumlar yapıldı.

Eğitim süresi boyunca, SEDAŞ ekiplerinin saha çalışmalarını uzaktan izleyen ve interaktif katılım sağlayan öğretmenlere kurs sonunda e-sertifika belgeleri verildi.