Elbistan Dulkadiroğlu Anadolu Lisesi öğrencileri, depremde hayatını kaybeden öğretmenlerini andı

KAHRAMANMARAŞ'ta Elbistan Dulkadiroğlu Anadolu Lisesi öğrencileri, 6 Şubat'taki deprem felaketinde hayatını kaybeden öğretmenleri Erdal Çelebi'yi mezarı başında andı. 'Hababam Sınıfı' filminden esinlenerek, öğrencilerin okuldan kaçıp, mezara gittiği anlar klip de oldu.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde Elbistan Dulkadiroğlu Anadolu Lisesi'nde Almanca öğretmeni olarak görev yapan Erdal Çelebi de (53) enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Ölümü ile eğitim camiasını yasa boğan Çelebi, öğrencileri tarafından mezarı başında anıldı. Elbistan Gençlik Merkezi ve Elbistan Dulkadiroğlu Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, Erdal Çelebi'yi andıkları gün için bir de klip çekimi yaptı. 'Hababam Sınıfı' filminden esinlenerek hazırlanan klipte, öğretmenlerini kabri başında anmak isteyen öğrenciler, okuldan kaçarak mezarlığa gitti. Burada öğretmenlerinin mezarına karanfil bırakarak, dua ettikten sonra okula dönen öğrencileri, merdivenlerde öğretmenleri alkışlayarak karşıladı. Öğrencilerinin öğretmenlerine olan vefa gösterisinin sergilendiği görüntüler, sosyal medyada büyük beğeni topladı.