Elazığlı öğrenciler matematikte dünya şampiyonu oldu

ELAZIĞ - Elazığ'da yaşayan 4. sınıf öğrencisi Alptuğ Çimenyer ve 2. sınıf öğrencisi Bahar Polat, Caribou Matematik Yarışmasında sorunların tamamını doğru cevaplayarak dünya şampiyonu oldu.

Elazığ'da özel bir okulda eğitim gören 4. sınıf öğrencisi Alptuğ Çimenyer ve 2. sınıf öğrencisi Bahar Polat, büyük bir başarıya imza attı. Alptuğ ve Bahar, 30 ülkeden binlerce kişini katıldığı Kanada merkezli Uluslararası Caribou Matematik Yarışmasında dünya birincisi oldu. Başarılı öğrenciler, elde ettikleri başarılarla hem ailelerinin hem de Türkiye'nin gururu oldu.

Caribou sınavına katıldığını ve dünya birinciliği elde ettiğini dile getiren Alptuğ Çimenyer, "Çok mutluyum. 12 soruydu ve bana kolay geldi. Matematik yarışmalarına katılmayı seviyorum. Ben hazırlanırken bol bol İngilizce kitap okudum. Çünkü sınav İngilizceydi. Soru tipler çok uzun ve mantığa dayalıydı. Ben ilerde hukuk okuyup cumhuriyet savcısı olmak istiyorum. Okulum bize bayağı avantaj sağlıyor. Tüm okuluma teşekkür ediyorum" dedi.

Matematiği çok sevdiği belirten Bahar Polat, yarışmalara katılmanın eğlenceli olduğunu söyledi.

Öğrencileri sınavlara hazırlayan matematik öğretmeni İlyas Polat ise "Caribou matematik yarışması uluslararası Kanada merkezli bir organizasyon. Bu yılda 30 farklı ülkeden binlerce öğrenci katıldı. Bu yarışmada Alptuğ Çimenyer ve Bahar Polat tüm soruları doğru yanıtlayarak dünya birincisi oldu. Çok mutlu ve gururluyum. Okulumuzda matematik yarışmalarına ciddi bir önem veriyoruz. Çünkü matematik yarışmaları üst düzey düşünme becerileri gerektiren sorulardan oluşuyor. Her yeni ve orijinal soru çocuğun dünyasına yeni bir pencere açıyor" diye konuştu.