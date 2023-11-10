Elazığ İl Jandarma Komutanlığı Okul Öncesi Öğrencilere Trafik Eğitimi Verdi

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fevzi Çakmak İlkokulu'nda okul öncesi öğrencilere trafik eğitimi verdi. Eğitimde öğrencilere genel trafik kuralları, emniyet kemerinin kullanımı ve önemi, karşıdan karşıya güvenli geçiş kuralları, trafik işaretleri, okul servis araçlarına binme ve inme kuralları konularında bilgi verildi.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, okul öncesi öğrencilerine trafik eğitimi verdi.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması personeli tarafından cumhuriyetin 100. yılı çerçevesinde merkez ilçesi Fevzi Çakmak İlkokulu okul öncesi sınıfında öğrenim gören 28 öğrenci 112 acil çağrı merkezine götürülerek önce 112 acil çağrı merkezi gezdirildi. Öğrencilere daha sonra bahçede trafik eğitimi verildi. Eğitimde öğrencilere genel trafik kuralları, emniyet kemerinin kullanımı ve önemi, karşıdan karşıya güvenli geçiş kuralları, trafik işaretleri, okul servis araçlarına binme ve inme kuralları konularında eğitildi.

Eğitimlerin ardından öğrencilere jandarma çocuk dergisi hediye edildi. - ELAZIĞ