Haberler ›› Eğitim ›› Elazığ İl Jandarma Komutanlığı Öğrencilere Eğlenceli Gün Düzenledi

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı Öğrencilere Eğlenceli Gün Düzenledi

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleri kapsamında öğrenciler doyasıya eğlendi. Köpek itaat eğitimi gösterisi, trafik parkuru ve araç tanıtımı gibi etkinliklerin yanı sıra çizgi film izletildi ve pasta kesildi.