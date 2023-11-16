Elazığ Halk Eğitimi Merkezi, özel gereksinimi olan çocukların becerilerini geliştirmek ve keyifli anlar yaşamaları için müzik ve drama eğitimi veriyor.

Elazığ Halk Eğitimi Merkezi Özel Gereksinimi Olan Çocuklara Müzik ve Drama Eğitimi Veriyor

Elazığ Halk Eğitimi Merkezi tarafından özel gereksinimi olan çocuklara müzik ve drama eğitimi verildi.

Elazığ Halk Eğitimi Merkezi, özel gereksinimi olan çocukların becerilerini geliştirmek ve keyifli anlar yaşamaları için kurslara devam ediyor. Kurslar çerçevesinde müzik ve drama eğitimi alan öğrenciler, usta öğreticiler nezaretinde hem becerilerini geliştirdi hem de keyifli anlar yaşadı.

Eğitimlerin süreceği ifade edildi. - ELAZIĞ