Elazığ'da YKS sınavına geç kalanlar polis ekipleri tarafından yetiştirildi

Elazığ'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) geç kalan vatandaşlar, polis ekipleri tarafından ekip otosuyla sınava yetiştirildi.

Elazığ'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) geç kalan vatandaşlar, polis ekipleri tarafından ekip otosuyla sınava yetiştirildi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün Türkiye genelinde 10.15 itibarıyla başladı. Yetkiler tarafından kimlik kontrolü ve üst aramasının ardından öğrenciler tek tek sınavın yapılacağı binaya giriş yaptı. Öğrencilerin aileleri ise heyecanlı bir şekilde okul bahçesi ve girişinde çocuklarını bekledi. Sınava geç kalan Malatyalı depremzede ve bir başka vatandaş, polis ekipleri tarafından ekip otosuyla sınava girecekleri okula bırakıldı. - ELAZIĞ