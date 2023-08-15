Elazığ'da üretilen boyalar, depremde hasar gören okulları renklendirecek

ELAZIĞ - Elazığ'da üretilen boyalar, 6 Şubat'ta meydana gelen yıkıcı depremlerden etkilenen 5 okul renklendirecek.

Elazığ'da üretim yapan ve Türkiye genelinin yanı sıra dünyanın birçok ülkesine ihraç edilen yerli boya markası Redcolour, ülke ekonomisine sağladığı katkının yanı sıra, sosyal sorumluluk projelerine de destek vermeyi sürdürüyor. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremlerden etkilenerek hasar gören okullar için kolları sıvayan Redcolour yetkilileri, Elazığ'da bulunan 5 okulun boya masrafını karşılamak Milli Eğitim Müdürlüğüne başvurdu. Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit ile bir araya gelerek bilgi alışverişinde bulunan yetkililer hasar gören 5 okulun boyalarının tamamlanması için destek sağladı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden hasar gören binaların onarılması için ciddi adımlar attıklarını aktaran İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, "Depremden sonra hemen eğitimin başladığı 20 Şubat tarihine kadar okullarımızın bakım ve onarımını gerçekleştirdik. Bugün de firmamızın okullarımızı daha da güzelleştirmek adına vermiş olduğu boya bağışını alıyoruz ve güzel bir şekilde değerlendireceğiz. Ülkemizin birçok yerinden şehrimize bağışlar alıyoruz. Yapılan bağışları kütüphanelerimizde, spor salonlarımızda ve çeşitli alanlarda kullanıyoruz. Bugünün önemi Elazığ firmamızın yapmış olduğu katkıdır. İnşallah bunları hem yerel firmalarımızla hem de ülke genelinde faaliyet gösteren diğer firmalarımızla sürdüreceğiz. Deprem bölgesi olmamız hasebiyle devletimizin desteği şehrimize sonsuzdur. 3 milyara yakın eğitim yatırımı ve iyileştirmesi şuan devam ediyor. Bunların büyük bir kısmını gerçekleştirdik ve şehrimize de ciddi manada bir girdi sağlandı. İnşallah bu böyle devam edecek. Bunun dışında hayırseverlerimizin okullarımıza destek olması ve ekstra yapacak güzelleştirmelerin de ayrı bir önemi var. Bütün hayırseverlerimize seslenerek herkesin desteğini bekliyoruz" dedi.

Redcolour Yönetim Kurulu Başkanı Oya Sertdemir Düşmez ise "Firmamız Elazığ Organize Sanayi Bölgesinde 30 bin metrekare kapalı alan 60 bin metrekare açık alanda üretim yapan bir fabrikadır. Elazığ'dan üretimine başladığımız fabrikamızda Türkiye genelinde 60 tane bayimiz de var. Bizim amacımız Redcolour olarak Elazığ'dan ulusal ve global bir marka çıkarmaktır. Çünkü firmamız aynı zamanda da Gürcistan, Irak, Afrika, Azerbaycan ve Balkan ülkelerinde de bayileri var. Elazığ'ımıza ve kendimize güveniyoruz. Bütün işlerimizi yaparken milli sorumluluklarımızı da unutmuyoruz. Deprem bölgesindeki illerimize daha öncesinde çeşitli yardımlarda bulunmuştuk. Bugün de geleceğimiz olan çocuklar için Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit ile istişare ederek Elazığ'da yapımı için ihtiyacı olan okullara boyaları temin etmeye karar verdik. Çünkü Elazığ'da Milli Eğitim Müdürlüğümüz çok ciddi çalışmalar yaparak hasar alan okulların tamamlanması için büyük çaba sarf ediyor. Biz Redcolour olarak hem büyüyeceğiz hem de şehrimiz başta olmak üzere ülkemize elimizden gelen yardımı yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.