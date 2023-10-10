Elazığ Mehmet Koloğlu Anadolu Lisesi'nde yapılan deprem ve yangın tatbikatı başarıyla gerçekleştirildi. Tatbikatta okulun bazı bölümlerinde çöküntü meydana gelirken, yangın da çıktı. Ekipler, yaralıları tahliye ederek hastanelere sevk etti.

Elazığ'da okulda gerçekleştirilen deprem ve yangın tatbikatı gerçeği aratmadı.

Elazığ Mehmet Koloğlu Anadolu Lisesinde Afet Planı Uygulaması (HAP), çerçevesinde deprem ve yangın tatbikatı yapıldı. Senaryo gereği Elazığ'da saat 10.00'da 6,4 büyüklüğündeki deprem neticesinde okulun bazı bölümlerinde çöküntü meydana gelirken, yangın da çıktı. Okul ve Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler yangını söndürürken, olay yerine UMKE ve AFAD ekipleri gelerek, depremden etkilenen 3 yaralıyı okuldan çıkardı. Yaralılar, en yakın hastanelere sevk edilerek gözlem altına alındı.

Elazığ Ulusal Medical Kurtarma Ekibi lojistik sorumlusu Fatih Ural, "Elazığ'da bugün Mehmet Koloğlu Anadolu Lisesinde gerçekleştirdiğimiz deprem ve yangın tatbikatında öğrencilerimize yangın ve deprem anında neler yapılacağı detaylı olarak anlatıldı ve tatbikat başarıyla sonuçlandırıldı. Tatbikatta senaryo gereği okulumuza 1 UMKE timi, 1 ambulans, 1 itfaiye timi ve 1 de AFAD timi olmak üzere toplamda 4 tim geldi. AFAD 1 yaralı, itfaiye 1 ve UMKE ekiplerimiz 1 yaralı aldı. Yaralılarımızın tahliyeleri gerçekleştirildikten sonra hastanelere nakilleri sağlanmıştır" dedi. - ELAZIĞ