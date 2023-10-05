Elazığ'da Nahit Ergene İlkokulu ve Ortaokulu önünde yapılan denetimde 48 şahıs sorgulandı ve 25 servis aracı denetlendi. Denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı bildirildi.

Elazığ'da okul önleri aralıksız denetleniyor. Bu çerçevede son olarak 2 okul önünde yapılan denetimde 48 şahıs sorgulandı ve 25 servis aracı denetlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü, öğrencilerin eğitimlerini güvenli bir şekilde sürdürebilmeleri, her türlü zararlı faktörlerden uzak tutulması amacıyla okul önü ve çevrelerinde denetimlerini sürdürüyor. Bu çerçevede son olarak Nahit Ergene İlkokulu ve Ortaokulu önünde 4 ekip 9 personel ile denetim yapıldı. Denetimde, 48 şahıs sorgulanırken 5 araç ve 25 servis aracı denetlendi.

Yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı bildirildi. - ELAZIĞ