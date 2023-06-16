Elazığ'da Öğrenciler Karnelerini Aldı

Elazığ'da öğrenciler karne almanın sevincini yaşadı. Vali Ömer Toraman ve İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, öğrencilere karnelerini dağıttı ve çeşitli hediyeler verdi. Yiğit, Elazığ'da 137 bin öğrencinin karne heyecanı yaşadığını söyledi.

Elazığ'da öğrenciler karne almanın sevincini yaşadı.

Vali Ömer Toraman ve İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, Yunus Emre İlkokulu'nda düzenlenen törende, öğrencilere karnelerini dağıttı, onlara çeşitli hediyeler verdi.

Yiğit, törende, Elazığ'da 137 bin öğrencinin karne heyecanı yaşadığını söyledi.

Sorunsuz bir eğitim öğretim yılı geçirdiklerini ifade eden Yiğit, şöyle konuştu:

"Ülkemizde 6 Şubat'ta büyük büyük bir afet yaşadık. Bundan etkilenen 11 il içerisinde Elazığ da vardı. Velilerimizden istirhamımız bu yaz dönemini çocuklarıyla önce eğlenerek birlikle kaliteli zaman geçirmelerini, sonra da eğitime hazırlık için çocuklara belli dönemlerde kitap okutmalarını öneriyoruz."