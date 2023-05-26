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Elazığ'da Jandarma Ekipleri Öğrencilere Trafik Eğitimi Verdi

Elazığ'da Jandarma Ekipleri Öğrencilere Trafik Eğitimi Verdi

Eğitim Haberleri

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Koruk Köyü İlkokulu öğrencilerine genel trafik kurallarını anlatarak emniyet kemerinin kullanımı ve trafik işaretleri hakkında bilgi verdi.

Elazığ'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından öğrencilere yönelik genel trafik eğitimi verildi.

Elazığ'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sosyal proje çerçevesinde öğrencilere yönelik eğitimlerine devam ediyor. Bu çerçevede ekipler, Koruk Köyü İlkokulunda eğitim gören öğrencilere genel trafik kurallarını anlatarak emniyet kemerinin kullanımı ve önemi, karşıdan karşıya güvenli geçiş kuralları, trafik işaretleri ve okul servis araçlarına binme ve inme kuralları anlatıldı. Jandarma ekipleri tarafından eğitime katılan öğrencilere jandarma çocuk dergisi hediye edildi. - ELAZIĞ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eğitim

Jandarma Elazığ Eğitim Haberler

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