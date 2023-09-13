Elazığ'da İlköğretim Haftası Kutlandı

Elazığ'da yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla İlköğretim Haftası kutlandı. Törende öğrencilerin şiirler okuduğu, müzik dinletisi yapıldığı ve halk oyunları ekibinin gösteri sunduğu belirtildi. İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, okulların açılmasının büyük bir heyecan sağladığını ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Elazığ'da yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla İlköğretim Haftası kutlandı.

TOKİ Yemişlik İlkokulunda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Öğrencilerin şiirler okuduğu törende müzik dinletisi yapıldı, halk oyunları ekibi gösteri sundu.

Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, okulların açılmasının büyük bir heyecan sağladığını söyledi.

Yaşanan depremlerden Elazığ'ın da büyük oranda etkilendiğini belirten Yiğit, şöyle dedi:

"Yeni eğitim öğretim yılına başlıyoruz. İçinde bulunduğumuz bina başta olmak üzere hızlı bir şekilde bir dönüşüm ve yenileşme sürecine başladık ve devam ediyoruz. Bu kapsamda 31 okulumuz bitti, 36 okulun yapımı sürüyor. Yeni güçlendirdiğimiz, bakım ve onarımını yaptığımız okullarımızla daha huzurlu, ferah ve en önemlisi sağlam ve güvenli okullarda inşallah eğitim ve öğretimimiz sürdürülecek. Emek veren herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Bu çok önemli bir yatırımdı."