Elazığ'da Aday Din Görevlileri 1. Dönem Mesleki Eğitimi Başladı

Elazığ'da 2023 yılı Aday Din Görevlileri 1. Dönem Mesleki Eğitimi başladı. Harput Dini İhtisas Merkezi'nde 8 ay sürecek programda 269 kursiyer eğitim alacak. Eğitim programı bugün düzenlenen tören ile ile açıldı.

Elazığ'da 2023 yılı Aday Din Görevlileri 1. Dönem Mesleki Eğitimi başladı.

Elazığ'da 2023 yılı Aday Din Görevlileri 1. Dönem Mesleki Eğitimi başladı. Harput Dini İhtisas Merkezi'nde 8 ay sürecek programda 269 kursiyer eğitim alacak. Eğitim programı bugün düzenlenen tören ile ile açıldı. Açılışa, Vali Ömer Toraman, Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Elazığ Başsavcısı Ömer Karaşit, STK temsilcileri ve adaylar katıldı.

Kursiyerleri tebrik eden Vali Ömer Toraman, "Burada aldıkları eğitimi tamamlayarak tekrardan hizmet için ülkemizin farklı bölgelerinde hizmete başlayacaklar. Bizim milletimizin en önemli ortak paydası dini inancıdır" dedi.

Harput Dini İhtisas Merkezi Müdürü Turgut Tunç "Akademimizin görevi Allah'a ve peygamberine bağlı vatanına ve milletini seven din görevlileri yetiştirmektir. Geçen sene akademi merkezimize taşındık, tefrişatımızın eksiklerini gidermeye devam ediyoruz. Eğitime 260 kişilik kursiyerimizle başlıyoruz. 8 ay sürecek bu eğitimimize katılacak kursiyerlerimiz; İmam hatip ve kuran kursu hocalarımızdan oluşmaktadır. Eğitimin içeriği, Kur'an, meal, tefsir, hadis, ahlak, imamlık ve müezzinlik uygulama ve iletişim ve formasyon derslerinden oluşmaktadır" dedi.

Tanışma ve açılış programının ardından kursiyerler sınıflara dağıldı. - ELAZIĞ