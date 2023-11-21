Elazığ'da 218 okul önü denetlendi

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde bulunan 218 okul önü denetlendi. Çocukların güvenli bir şekilde eğitimlerine devam etmeleri için yapılan denetimlerde, okulla ilişkisi bulunmayan şüpheli şahıslar ve araçlar kontrol edildi.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde bulunan 218 okul önü denetlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince çocukların eğitimlerini güvenli bir şekilde sürdürebilmeleri, her türlü zararlı faktörlerden uzak tutulması amacıyla okul önü ve çevrelerinde okulla ilişkisi bulunmayan şüpheli şahıslara ve araçlara yönelik denetim gerçekleştirildi. Bu çerçevede 55 ekip ve 144 personel ile il genelinde bulunan 218 okul ve çevresi denetlendi.

Denetimlerin devam edeceği öğrenildi. - ELAZIĞ