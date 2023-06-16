Elazığ'da 137 bin öğrenci karne aldı

ELAZIĞ - Elazığ'da 134 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da öğrenciler 2022-2023 eğitim-öğretim yılının sona ermesi nedeniyle okullarda karne heyecanı yaşandı. İl genelinde okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve lise düzeyinde 134 bin öğrenci karne alarak yaz tatiline girdi. Yunus Erme İlkokulu'nda gerçekleştirilen törene katılan Vali Ömer Toraman ve Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, öğrencilerin heyecanına ortak oldu. Karnelerini Toraman ve Yiğit'in elinden alan öğrencilere, kitap ve çikolata hediye edildi.

Öğrencilerin heyecanına ortak olan İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, " Bugün 2022-2023 eğitim öğretim yılının son günündeyiz. İlimizde 137 bin öğrenciye karnelerini verdik. Allah'a şükürler olsun yıl boyunca herhangi bir sorun yaşamadık. Malumunuz, ülkemizde 6 Şubat tarihinde büyük büyük bir afet yaşadık. Bundan etkilenen 11 il içerisinde Elazığ'da vardı. Ancak diğer 10 il kadar bu süreçte eğitimde bir sıkıntı etkilenmedik. Özellikle velilerimizden istirhamımız bu yaz dönemini çocuklarıyla önce eğlenerek birlikle kaliteli zaman geçirerek sürdürmeleri, sonrasında da eğitime hazırlık için bu süreci çocuklara belli dönemlerde kitap okutmalarını öneriyoruz" dedi.