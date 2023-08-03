Ekonomik İş Birliği Teşkilatı Eğitim Enstitüsü Mütevelli Heyeti İstanbul'da Toplanacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in ev sahipliğinde düzenlenecek olan toplantıya, Ekonomik İş Birliği Teşkilatı üyesi ve gözlemci ülkelerin eğitim bakanları ve temsilcileri katılacak. Toplantıda, ülkeler arasında işbirliğinin geliştirilmesi ve eğitim alanında bilgi paylaşımı konuları ele alınacak.

Ekonomik İş Birliği Teşkilatı Eğitim Enstitüsü (EİTEE) mütevelli heyeti, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in ev sahipliğinde yarın İstanbul'da toplanacak.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, toplantıya, teşkilat üyesi Pakistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan, Tacikistan, Kazakistan ve İran ile gözlemci üye ülke olan KKTC'nin eğitim bakanları ve ülke temsilcileri katılacak.

Üye ülkelerin ortak kültürel ve tarihi bağlarını göz önünde bulundurarak ülkeler arasında işbirliğinin geliştirilmesini amaçlayan toplantı 2 gün sürecek.

Programın ilk gününde Yüksek Düzeyli Uzmanlar Grubu Toplantısı, ikinci gününde ise Eğitim Enstitüsünün 4. Mütevelli Heyet Toplantısı gerçekleştirilecek.

Toplantıda, Ekonomik İş Birliği Teşkilatı Eğitim Enstitüsü'nün çalışmaları gözden geçirilecek ve faaliyetlerine ilişkin istişarelerde bulunulacak.

Enstitünün iki yıllık raporunun değerlendirileceği toplantıda, üye ülkeler arasında eğitim alanında bilgi ve deneyim paylaşımı ile teknoloji transferinin artırılması ve insan kaynağının güçlenmesi için yapılacak işbirliği konuları ele alınacak.

Bakan Tekin'in Türkiye'de yürütülen eğitim politikalarına ilişkin konuşma yapacağı toplantıda, üye ülkelerin temsilcileri ise ülkelerinin eğitim politikalarına dair sunum yapacak.

Program kapsamında üye ülkelerin eğitim bakanları arasında ikili görüşmeler de gerçekleştirilecek.