Ekonomik Durum Eğitimi Olumsuz Etkiliyor

Yeşil Sol Parti Kars Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, ekonomik durumun eğitimi de olumsuz etkilediğini belirterek, çocukların, ailelerine katkı sunmak için okullarından ayrılıp çalışmak zorunda kaldıklarını ileri sürdü.

Koçyiğit, Meclis'te partisinden bir grup milletvekili ile düzenlediği basın toplantısında, yeni eğitim öğretim yılının bugün başladığını ancak velilerin çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olduğunu savundu.

Ekonomik krizin her geçen gün daha da derinleştiğini iddia eden Koçyiğit, "Ekonomik durum eğitimi de olumsuz etkiledi. Ekonomik nedenlerden dolayı çocuklar okullarından ayrılarak ailelerinin geçimine katkı sunmak için çalışmak zorunda kalıyor. Özellikle ilkokul ve ortaokulda bir öğün yemek ve temiz suyun hayati bir önemi var. Aileler okula giden çocukların beslenme çantasına koyacak gıda bulamıyor. Beslenme çantasına kuru ekmek konulduğu bir dönemi yaşıyoruz." diye konuştu.????????