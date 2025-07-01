Eğitimden Bir Kare Fotoğraf Yarışması Başladı

EĞİTİM-Bir-Sen, 'Eğitimden Bir Kare Fotoğraf Yarışması'nın 8'incisinin başladığını duyurdu.

Eğitim-Bir-Sen tarafından eğitim süreçlerinin ardındaki emeği en özel karelerle görünür kılmak hedefiyle bu yıl sekizincisi düzenlenen 'Eğitimden Bir Kare Ulusal Fotoğraf Yarışması' başvuruları başladı. Yarışma, eğitimin önemine dikkati çekmeyi, eğitim çalışanlarının fedakarlıklarını görünür kılmayı ve eğitimcilerin çarpıcı hikayelerini fotoğraf sanatı aracılığıyla kamuoyuna aktarmayı amaçlıyor. Yarışma ayrıca, eğitim çalışanlarını sanat alanında da desteklemeyi ve fotoğraf sanatçılarıyla bir araya getirmeyi hedefliyor.

Yarışmada bu yıl, birincilik, ikincilik, üçüncülük ve 'Mehmet Akif İnan Özel Ödülü'nün yanı sıra, 'Ailede Eğitim' ve 'Mesleki Eğitim' temalarında iki yeni özel ödül daha takdim edilecek. 'Ailede Eğitim' Özel Ödülü, ailenin eğitim süreçlerindeki belirleyici rolüne dikkati çekmek amacıyla tasarlandı. Bu tema, bireyin karakter gelişiminden değerler eğitimine kadar birçok sürecin merkezinde yer alan ailenin, toplumsal yapının temel taşı olarak yeniden düşünülmesine katkı sunmayı hedefliyor. 'Mesleki Eğitim' Özel Ödülü ise mesleki eğitimin değerini ortaya çıkarmayı, bu alandaki emek, çaba ve üretimi fotoğraf sanatı aracılığıyla görünür kılmayı amaçlıyor.

Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) onayı ve iş birliğiyle gerçekleştirilen 'Eğitimden Bir Kare Fotoğraf Yarışması'na katılımcılar en fazla dört eserle başvuruda bulunabilecek. Başvurular, 12 Ocak 2026 tarihine kadar çevrim içi olarak kabul edilecek. Sonuçlar ise 2 Şubat 2026 tarihinde açıklanacak. Bu yılki yarışmanın seçici kurulunda TFSF Başkanı Mehmet Kılıçoğlu, fotoğraf sanatçıları Fırat Yurdakul, Feyzullah Tunç, Hamit Yalçın, Mustafa Binol, Ragıp Sarı ve Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Elif Öztürk yer alacak.

Yarışmada birincilik ödülü 25 bin TL, ikincilik 20 bin TL, üçüncülük ise 15 bin TL olarak belirlendi. 'Mehmet Akif İnan', 'Ailede Eğitim' ve 'Mesleki Eğitim' özel ödüllerinin her biri için 7 bin 500 TL, sergilemeye değer görülen eserler için 2 bin 500 TL ödül verilecek. Dereceye giren eserlerin sahipleri, ödüllerini tarihi daha sonra duyurulacak program kapsamında alacak. Yarışmanın detaylarına egitimdenbirkare.org sitesinden ulaşılabilecek.