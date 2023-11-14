Eğitimde Yılın İhracat Şampiyonu İAÜ Oldu

Eğitimde yılın ihracat şampiyonu İAÜ oldu

İSTANBUL - Türkiye'nin ihracat rekorları kıran hizmet sektörünün başarılı ihracatçıları Türkiye ekonomisine sağladıkları katkılardan dolayı ödüllendirildi. Hizmet İhracatçıları Birliği'nin düzenlemiş olduğu ödül töreninde "Eğitim Hizmetleri" kategorisinde İstanbul Aydın Üniversitesi birincilik ödülüne layık görüldü.

Şirketlerin göstermiş olduğu ihracat başarılarından bahseden Başkan Şekib Avdagiç, "Bugün 160'tan fazla ülkede 800 milyonu aşan seyirciye ulaşan dizilerimiz ile küresel ölçekteki rekabetimizi sürdürüyoruz. Lojistik ve taşımacılık sektörünün ihracattaki payı düzenli bir şeklide artıyor. 2022 yılı sonunda 35 milyar doları geçen sektörün ihracatının kısa bir süre içerisinde 40 milyar doları geçeceğine eminiz. Dünyada 100 milyar dolara yaklaşan sağlık hizmetleri pazarı var. Biz de buradaki payımızı kısa bir süre içinde 5 milyar doları aşacak şeklide arttırmaya çalışıyoruz. Turizm sektöründeki ihracatımız 2022 yılında 51 milyonu aşan ziyaretçi sayısıyla bir önceki yıla göre yüzde 55 arttı. 46 milyar doları aşan bir gelir elde etti. Dünyada en fazla turist ağırlayan dördüncü ülke olduk. Ülkemizde 300 bini aşkın yabancı öğrenci ağırlıyoruz. Resmi verilere göre 1 milyar doları aşan bir eğitim ihracatı gelirimiz var" şeklinde konuştu.

Eğitim hizmetinde birincilik ödülünü İstanbul Aydın Üniversitesi adına alan Mütevelli Heyet Başkan Yardımcısı Elif Aydın ise "Üniversitemizdeki bütün çalışan ekibimize teşekkür ediyorum. Bu ödül hepimizin. Hep birlikte daha nice başarılarımız olsun. 4 bine yakın uluslararası öğrencimiz var. Sayımız her geçen gün daha da artıyor" dedi.