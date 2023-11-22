Eğitimde Teknoloji Kullanımı ve Öğretmen Eğitimi

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB), ülke genelinde eğitim teknolojilerinin etkin kullanıldığı yenilikçi sınıflar oluşturma kararına Eğitim Koçu ve İngilizce Eğitmeni Metanet Dalgül'den yorum geldi. Bakanlığın kararına göre, yenilikçi sınıflarda sadece bilgisayarlar değil, üç boyutlu yazıcılar, sanal gerçeklik gibi teknolojik bileşenlerin yer almasını sağlayacak.

Peki yeterli olacak mı? Konu hakkında açıklamada bulunan Dalgül, Türk milletinin dokunsal bir millet olduğunu söyleyerek, "Uygulama kısmını gözden kaçırmak büyük eksiklik olur. Bunun için öğretmen kadrosunun da modern öğretim metotları konusunda en az 3 senede bir eğitimlere gönderilmesi gerekiyor" dedi.

Dalgül özetle şunları kaydetti:

"TEKNOLOJİ KADAR METOD DA ÖNEMLİ"

Eğitimde yenilik deyince, akla otomatik olarak teknolojinin geliyor olması doğal ve güzel elbette. Ama teknoloji kadar metot da önemli. Yeni araçları köhne metotlar uygulayarak kullanırsak, araçların da etkin kullanılmasını sağlayamayız. Öğrencilerin yaratıcı düşünme, sorgulama ve analiz becerilerini geliştirecek eğitim modeliyle teknolojik donanımlar daha verimli bir eğitim süreci ortaya koyar.

"DENEYİMLETEREK ÖĞRETİLEBİLİR"

Öğrencilere, özellikle günümüzde pek rastlanmayan farkındalık, öz disiplin, toplum içerisinde bireylere saygı gibi husuların da aşılanması eğitimde sınıf atlatacak en önemli adımlardan. Bu özellikler ezberletilerek değil, deneyimleterek öğretilebilecek özellikler.

"ÖĞRETMENLERİ 3 YILDA BİR EĞİTİME GÖNDERİN"

Şunu vurgulamak isterim, Türk milleti dokunsal özellikler taşıyor, yani eylem bazlı, uygulayarak öğrenmesi daha hızlı ve derin oluyor. Yani eğitimde teknolojinin entegre edildiği eğitimler görsel ve işitsel becerilerini etkin kullanmalarını sağlarken, uygulama kısmını gözden kaçırmak büyük eksiklik olur. Bunun için öğretmen kadrosunun da modern öğretim metotları konusunda en az 3 senede bir eğitimlere gönderilmesi gerekiyor.