Eğitimde Değişimi Yönetmek: Okul Yöneticileri Oturumu

Türkiye Maarif Vakfı tarafından düzenlenen 3. İstanbul Eğitim Zirvesi'nde, okul yöneticileri arasında 'Eğitimde Değişimi Yönetmek' konulu oturum gerçekleştirildi. Panelde, farklı ülkelerden okul yöneticileri, öğrencilerin iyi vakit geçirebileceği, motivasyonlarını artırabilecek ve öğrenmelerini destekleyebilecek okul ortamlarının önemini vurguladı.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu, Türkiye Maarif Vakfınca (TMV) Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 3. İstanbul Eğitim Zirvesi'nin ilk gününde, "Eğitimde Değişimi Yönetmek" konulu Okul Yöneticileri Oturumu düzenlendi.

Tunus Maarif Okulları Yöneticisi Amy Louise Shaw Mabrouk'un moderatörlüğünde düzenlenen panelde, Gambiya Maarif Okulları Yöneticisi Francis Bass, Kosova Maarif Okulları Yöneticisi Arber Morina ve Sırbistan Maarif Okulları Yöneticisi Bilijiana Durdevic konuşmacı olarak yer aldı.

Moderatör Mabrouk, okullarda sınıfların, koridorların, kütüphanelerin ve sosyal alanların daha ilgi çekici, çocuklara ve gençlere yönelik şekilde tasarlanmasının daha iyi olacağını söyledi.

Öğrencinin ders anında dikkatinin dağılmaması için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini aktaran Mabrouk, öğrencilerin iyi vakit geçirmesi için de mobilyalar, ortam ve ışık gibi meselelerin önemli olduğunu ifade etti.

Gambiya Maarif Okulları Yöneticisi Bass, okulun öğrencilerin iyi vakit geçirebileceği bir yer olması gerektiğine dikkati çekerek, okullardaki alanların nasıl aktifleştirilip daha iyi şekilde kullanılabileceğinin çok önemli olduğunu belirtti.

Bass, öğrencilerin öğrenme ve düşünme kapasitesinin sınırlandırılmaması gerektiğini kaydetti.

Sırbistan Maarif Okulları Yöneticisi Durdevic de fiziksel ortamın öğrencileri okula bağlaması ve öğretmen-öğrenci arasındaki iletişimi artırması gerektiğini aktararak, öğrencilerin okula gittiklerinde iyi vakit geçirmesi gerektiğini ifade etti.

Durdevic, öğrencilere kodlama eğitimi vermenin, film izletmenin ya da sinema eğitimi etkinlikleri düzenlemenin güzel olabileceğini kaydederek, "Öğrenciler okuldan hoşlanmalı. Öğrenciler, dersler dışında okulda iyi vakit geçirebilirlerse dersleri de sevebilirler." dedi.

Kosova Maarif Okulları Yöneticisi Morina, okul ortamının güzel ve temiz olmasının önemli olduğunu ancak bazen ortamın iyi ve güzel olmasına dikkat ederken bazı noktaların görmezden gelinebildiğine işaret etti.

Morina, okul ortamında yapılacak değişikliklerin öğrencilerin ruh haline ya da psikolojisine destek verebilir mi diye düşünülmesi gerektiğini belirterek, "Neye bağlı olarak okul ortamının görünüşünü ayarlayabiliriz, fiziksel ortam ve çevre motivasyon sebebi de moral bozukluğu da olabilir. Bu konuya da eğilmek gerekiyor." ifadesini kullandı.

Farklı öğrenme stilleri ve esnekliğin desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Morina, ortamın öğrenme üzerinde etkili olduğunu kaydetti.