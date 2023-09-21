Uzun yıllar Erzurum Öğretmenevi Müdürü olarak görev yapan Eğitimci Abdullah Nehir'e yeni görev verildi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından Ankara Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı görevine getirilen Abdullah Nehir'in yeni görevine hemen başlayacağı bildirildi.

Öğretmenevi Müdürlüğüne başladığı günden bugüne kadar Erzurum öğretmenevini gerçek manada kurumlaştıran ve örnek bir kurum haline getiren Abdullah Nehir, her türlü şaibeden uzak bir işletmecilik anlayışıyla uzun yıllar Erzurum'a hizmet etti.

Abdullah Nehir Erzurum Öğretmenevi Müdürü olarak 16 yıldır görev yapıyordu. - ERZURUM