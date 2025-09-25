Eğitim Yükü Bakanlığın Sorumluluğunun Ötesinde

'EĞİTİM YÜKÜNÜN ALTINDAN SADECE BAKANLIK OLARAK KALKMAK MÜMKÜN DEĞİL'

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitime katkıda bulunan hayırseverlerle bir araya geldi. Gaziantep Öğretmenevinde düzenlenen törende eğitime katkı sağlayan hayırseverlere hitap eden Bakan Tekin, "Eğitim ve öğretim süreçleri gerçekten çok ağır bir yük. Bu yükün altından kalkabilmek Milli Eğitim Bakanlığı'nın tek başına yapabileceği bir şey değil. Katıldığım tüm programlarda meslek örgütleri, sivil toplum örgütleri, toplumun her kesimi aileler ve bilhassa hayırseverlerin bu süreçte bizlere yardımcı olmalarını kendilerinden talep ediyoruz. Bu yardımlar olmazsa eğitim öğretim süreçlerimizin saç ayaklarından birisi eksik kalıyor. Bir örnek olsun diye söylüyorum. Yaklaşık olarak çocuklarımız 12 yıllık zorunlu eğitim sürecinin sonunda 18 yaşına gelinceye kadar toplamda 160 bin saat yaşıyorlar. Bu saatin 10 bin saat civarında kısmını okullarda geçiriyorlar. Çocuklarımıza önemli davranışlar kazandırmaya çalışıyoruz. Dini, kültürel değerleri de aktarmaya çalışıyoruz. Hayatının yaklaşık olarak onda birini bile bizimle geçirmiyorlar. Biz çocuklarımıza trafikte saygıyı, yerlere çöp atmaması gerektiğini öğretiyoruz. Ancak trafikte kötü davrananları görünce yerlere çöp atanları görünce bu eğitimin bir ayağı eksik kalıyor. Meslek örgütleri üzerine düşeni yapsın, aileler üzerine düşeni yapsın. Burada bugün üzerine düşeni fazlasıyla yapan bir grup dostumuzla beraberiz. Hayırseverlerimizle beraber şu anda Türkiye'de OECD ortalamalarının üzerinde fiziki kapasiteye erişirsek eğer, o teknolojik kapasiteye okullarımız da erişirse bizler kadar sizlerin de desteği ve katkısıyla olur. Bugün burada sizin bu katkınızın karşılığı olmaz kuşkusuz. Ama biz de karınca kararınca biz de böyle bir yemek organize ettik. Sizlere bir plaket takdim etmeyi arzu ediyoruz. Sizlerin bizlere yaptığı katkıları karşılıksız olarak kabul etmeyin lütfen. Bunları bir teşekkür olarak kabul edin" diye konuştu.

Bakan Tekin konuşmasının ardından törene katılan hayırseverlere plaket verdi.