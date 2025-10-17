Eğitim sistemi sil baştan! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulan raporun detayları

Türkiye'de ortaöğretim sistemi için köklü bir değişikliğe gidiliyor. Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirdiği toplantıda lise eğitiminin yeniden yapılandırılması konusunu ele aldı. Kurul tarafından hazırlanan değerlendirme raporu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu.

4 YILLIK ZORUNLU LİSE MODELİNE REVİZYON

MEB'in son iki yıldır yürüttüğü çalışmalarda, Türkiye'deki mevcut 4 yıllık zorunlu lise sisteminin öğrenci üzerindeki yükü artırdığı ve yaratıcılığı sınırladığı tespit edildi. Dünyadaki örnekleri de inceleyen bakanlık, ABD, İngiltere, Çin, Güney Kore gibi ülkelerde lise eğitiminin genellikle 16 yaşa kadar zorunlu olduğunu, Türkiye'de ise bu yaşta öğrencilerin ancak liseye başladığını belirledi. Haftalık 40 saate varan ders yükü nedeniyle öğrencilerin "okuldan soğuduğu" ve "sınav odaklı sistemin bireysel gelişimi engellediği" vurgulandı.

YENİ MODEL: 2+2 DÖNEMİ

Hazırlanan rapora göre, Türkiye'de lise eğitimi iki aşamalı bir modele dönüştürülecek.

Yeni sistemde:

9. ve 10. sınıflar zorunlu olacak,

Bu iki yılı tamamlayan öğrenciler "temel lise diploması" alacak,

İsteyen öğrenciler ise 11. ve 12. sınıflarda akademik veya mesleki eğitime devam edecek.

Böylece sistem, 4 yıllık lise yapısını iki ayrı kademeye bölecek, ancak eğitimi tamamen 2 yıla indirmeyecek. Amaç; öğrencilerin bireysel yönelimlerini desteklemek, ders yükünü azaltmak ve sınav baskısını hafifletmek.

BAKANLIK ÖĞRENCİLERİ TAKİP EDECEK

Yeni modelde öğrenciler, lise eğitiminin ikinci aşamasına geçmeseler bile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sistem içinde takip edilecek. Bu süreçte öğrenciler, mesleki eğitim, üniversite hazırlık veya kendi ilgi alanlarına yönelik programlara yönlendirilecek.

YASAL DÜZENLEME YOLDA

MEB'in teknik çalışmayı tamamlamasının ardından taslak, Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı ve AK Parti TBMM Grubu'na sunulacak. Yasal süreç kapsamında teklifin önce TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda, ardından Genel Kurul'da görüşülmesi planlanıyor. Yeni lise modelinin detaylarının, önümüzdeki kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulması bekleniyor.

DÜNYADAKİ ZORUNLU EĞİTİM UYGULAMALARI