Eğitim Sen Üyeleri Beyaz Önlük Uygulamasını Protesto Etti

MELTEM KARAKAŞ

Hürriyetçi Eğitim Sen Eskişehir Şubesi üyeleri, okullarda öğretmenlere beyaz önlük uygulamasını ters önlük giyerek protesto etti. Eğitim çalışanlarının önceliğinin önlük değil özlük olduğunu belirten Şube Başkanı Oğuz İduğ, "Ruh ve sinir hastası ettiğiniz, psikolojisini bozduğunuz itibarını yerle bir ettiğiniz öğretmenler yakında önlük giyecekler ama sizin verdiğiniz önlükleri değil" dedi.

Hürriyetçi Eğitim Sen Eskişehir Şube üyeleri, okullarda öğretmenlere beyaz önlük uygulamasını Ulus Anıtı önünde protesto etti. Öğretmenler, önlükleri ters giyerek "Bizi siz delirttiniz", "Önlüğüm şekil önümden çekil", "Mülakat adaletin katilidir" dövizleri taşıdı. Şube Başkanı Oğuz İduğ, burada yaptığı açıklamada şunları söyledi:

ÖĞRETMENLER NORM FAZLASI OLDU

"Her eğitim öğretim dönemi başında eğitim çalışanlarının yaşamış olduğu kronik sorunlar yıllar geçtikçe azalacağına maalesef katlanarak büyümektedir. Milli Eğitim Bakanlığı sorun çözmek odaklı çalışacağına kendisi bizzat sorun üretmektedir. Okulların açılmasına bir hafta gibi kısa bir süre kala Milli Eğitim Bakanlığı seçmeli derslerde bir dizi değişiklik yaparak ders programını hazırlayan okul idarecilerini, norm kadroyu düzenleyen Milli Eğitim müdürlüklerini ve ders seçmekte olan sınava hazırlanan öğrencilerimizi zor durumda bırakmıştır. Sınava hazırlanan öğrencilerimiz matematik fen grubu derslerinden sadece bir tanesini seçebilmektedir.

"SADAKA DEĞİL HAKKIMIZ OLAN ÜCRETİN TAM OLARAK VERİLMESİNİ İSTİYORUZ"

Sene başında eğitim öğretim tazminatı bu sene brüt olarak bin 400 TL olarak eğitim çalışanlarının hesabına yatırılmıştır. 2005 yılında eğitim öğretim tazminatı 350 TL iken, asgari ücret 300 liradır. 2016 yılında eğitim öğretim tazminatı 1000 lira iken, aradan geçen 7 yılda eğitim öğretim tazminatı sadece yüzde 40 oranında artmıştır. Oysaki ülkemizde 6 aylık enflasyon yüzde 45 olduğunu görmekteyiz. Bizler Milli Eğitim Bakanlığı'ndan sadaka değil hakkımız olan ücretin tam olarak verilmesini istiyoruz.

"KAMUDAN MÜLAKATIN KALDIRILMASINI İSTİYORUZ"

Yine Bakanlığımızdan eğitim çalışanlarının beklentisi öğretmen ve okul idarecileri atamalarında mülakatın kaldırılarak objektif kriterlere yer verilmesidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın seçim öncesi kamuda mülakatların kaldırılacağı vaadi olmasına rağmen Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen atamalarında ve idareci atamalarında mülakat yapılacağını bildirmiş, hatta sayın bakanımız bu yılki mülakatların hakkını vererek yapılacağını belirtmiştir. Sayın Milli Eğitim Bakanımız 2013-2014 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'nda müsteşarken on binlerce milliyetçi, Atatürkçü okul idarecilerini görevden alırken mülakatı hakkına göre yapmamış mıdır? Bunu kendisine soruyoruz.

"ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU REVİZE EDİLMELİ"

Yine eğitim çalışanlarının umutla beklemiş olduğu Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun bir an önce revize edilerek öğretmenlerin beklentisini karşılamasını talep ediyoruz. Öğretmenlere ulaşım yardımı, giyim yardımı, yemek yardımı verilmemektedir. Aynı zamanda uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavlarının kaldırılması gerektiğini söylememize rağmen Sayın Bakanımız bu sene sınavın yapılacağını ve 532 lira sınav ücreti alınacağını belirtmiş, gelen tepkiler üzerine bu sınavın ücretinin iptal edildiğini belirtmiştir. Bakanlığın sınava ücret getirmesi trajikomik bir olay olmuştur.

"ÖĞRETMENLER YAKINDA ÖNLÜK GİYECEKLER AMA SİZİN VERDİĞİNİZ ÖNLÜKLERİ DEĞİL"

Eskişehir'de dün bir okulumuzda 4 öğretmenimiz şiddete maruz kalmıştır. Her gün onlarca öğretmenimiz fiziki ve psikolojik şiddete maruz kalmaktadır. Bizim bakanlıktan beklentimiz bir an önce her okula güvenlik görevlileri tahsis etmesidir. Yukarıda saydığımız eğitim çalışanlarının onlarca sorunu varken sanki tek sorun önlükmüş gibi bakanlığımızın öğretmenlere önlük hediye etmesi gündem değiştirmekten başka bir şey değildir. Eğitim çalışanlarının önceliği önlük değil özlüktür. Önlük için ayrılan bütçeyi deprem felaketinde zarar gören illerimizdeki öğrencilere gıda kırtasiye ve giyim yardım olarak yapılması biz eğitim çalışanlarına daha çok mutlu edecektir. Ruh ve sinir hastası ettiğiniz, psikolojisini bozduğunuz, itibarını yerle bir ettiğiniz öğretmenler yakında önlük giyecekler ama sizin verdiğiniz önlükleri değil."