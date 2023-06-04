Eğitim-Sen Samsun Şube Başkanı: Deprem Bölgesindeki Öğrenciler İstediği Okula Yerleştirilmeli

MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

Eğitim-Sen Samsun şube başkanı Ersin Gür, "Depremin psikolojik travmasını yaşayan çocuklarımızın dezavantajlı bir şekilde merkezi sınavla değerlendirilmesini de doğru bulmuyoruz. Deprem bölgesindeki öğrencilerimiz istedikleri bir okula yerleştirilmeli ek kontenjan açılmalıdır" dedi.

Samsun Eğitim-Sen şube başkanı Ersin Gür, dün akşam şube binasında Liseye Geçiş Sınavına (LGS) girecek olan öğrencilere seslendi. Gür şunları söyledi:

"BU SINAVLARLA ÖĞRENCİLER ARASINDAKİ SINIFSAL EŞİTSİZLİKLER ARTMAKTA"

"4 Haziran 2023 Pazar günü 1 Milyon 250 bin öğrencimiz nitelikli okul diye ifade edilen okullara girebilmek için liseye geçiş sınavına gireceklerdir. Eğitimde rekabetçi sınav odaklı sistem, milyonlarca çocuğumuzu başarılı ve başarısız diyerek ayrıştırmakta en güzel çağlarında öğrencilerimizin mutsuz ve özgüvensiz hale getirmektedir. Bu sınavlarla öğrenciler arasındaki sınıfsal eşitsizlikler artmakta, özel okullar avantajlı bir hale getirilmektedir. Merkezi sınavların öğrencilerimizin geleceğini bu denli etkilemesi kabul edilemez bir durumdur. Hiçbir öğrencimiz istemediği bir okula gitmek zorunda kalmamalıdır.

"MERKEZİ SINAVLAR EĞİTİMDEKİ EŞITSİZLİKLERİ DERİNLEŞTİRİYOR"

Eğitim-Sen olarak kamusal, bilimsel, laik, demokratik, nitelikli ve ulaşılabilir bir eğitim mücadelesini yürütüyoruz. Pandemi de eşitsizlikler ve imkansızlıklar nedeniyle uzaktan eğitime katılamayan öğrencilerimizin eğitim haklarını nasıl savunduysak, bugün de 6 Şubat'ta yaşadığımız depremde aylardır eğitim alamayan ve depremin psikolojik travmasını yaşayan çocuklarımızın dezavantajlı bir şekilde merkezi sınavla değerlendirilmesini de doğru bulmuyoruz. Deprem bölgesindeki öğrencilerimiz istedikleri bir okula yerleştirilmeli ek kontenjan açılmalıdır. Sevgili öğrencilerimiz hiçbir sınav sizden daha değerli değildir. Hayallerinizin ve umutlarınızın tek bir sınava sığmayacağını biliyoruz. Aydınlık bir gelecek sizin ellerinizde. Bugünümüz ve geleceğimiz olan tüm öğrencilerimize, Liseye Geçiş Sınavında başarılar diliyoruz."