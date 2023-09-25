Eğitim Sen: Öğretmenlere beyaz önlük yerine öğrencilere ücretsiz yemek verilsin

MELTEM KARAKAŞ

Eğitim Sen Eskişehir Şube Başkanı Faik Alkan, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde hediye önlük için öğretmenlerden beden ölçüsü istenmesiyle ilgili "Sayın Bakanımız bir icraat yapacaksa bu işe beyaz önlükle başlamasın. Beyaz önlük meselesine harcayacakları paraları öğrencilerimize bir öğün ücretsiz yemek olarak harcasınlar. Bugün öğrencilerimiz okullara aç geliyor" dedi.

Eğitim Sen Eskişehir Şube Başkanı Faik Alkan, Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere beyaz önlük uygulamasıyla ilgili açıklama yaptı. Alkan, şunları söyledi:

"SORUNLARIN ÜZERİNİ KAPATMAYA ÇALIŞIYORLAR"

"Bu konu ilk çıktığında Bakan Bey isteğe bağlı olacağını söylemişti ama bugün sabahtan itibaren Eğitim Sen'in aldığı karar üzerinden beden ölçülerini vermeyen arkadaşlarımıza tutanaklar tutulmaya başlandı. Biz ilgili arkadaşları aradık. İlçe Milli Eğitim Müdürlerine bilgi verdik. Suç işliyorlar açıktan. Böyle bir durumu Eğitim Sen olarak kabul etmemiz mümkün değil. Zaten beyaz önlüğün şu anda Türkiye'de eğitim ortamına dair, eğitimdeki sorunları örtme üzerine izledikleri politikada çökmüş durumda. Bugün Eskişehir'e baktığımız zaman ikili eğitim, onun dışında servis meselesi bakın geçen haftadan beri çocuklarımız okullara taşınamıyor bu kentte. Ayrıca okul içerisi okul uygulaması gerçekten yürütülemez bir hale geldi. İlçelere giden eğitim emekçilerinin ulaşım maliyetleri, kentimize gelen yüzlerce eğitim emekçisi bir barınma sorunuyla karşı karşıya.

"ÖĞRENCİLERİMİZ OKULLARA AÇ GELİYOR"

Sayın Bakanımız bir icraat yapacaksa bu işe beyaz önlükle başlamasın. Beyaz önlük meselesine harcayacakları paraları öğrencilerimize bir öğün ücretsiz yemek olarak harcasınlar. Bugün öğrencilerimiz okullara aç geliyor. Bugün ekonomik krizin faturasını eğitim emekçileriyle beraber okullarda öğrencilerimiz ödüyor. Bu spekülatif, günü kurtarmaya dönük olan uygulamalarla eğitim emekçilerinin sorununu çözmeleri mümkün değil. Onlarca, yüzlerce sorun üst üste binmiş durumda. Yürütülemeyen bir eğitim durumu var ve Bakan sürekli olarak topu taca atarak ya karma eğitimi tartıştırıyor ya da önlük meselesini tartıştırıyor.

"VALİ MEHMET KILIÇLAR ANAOKULU MÜDÜRÜ TUTANAK TUTMAYA ÇALIŞIYOR"

Eğitim Sen olarak net bir duruş sergiledik. Önlük ölçülerimizi vermiyoruz. Aynı şekilde yetkilileri de uyarıyoruz. Suç işlemeyin. Şu an itibarıyla soruşturma açılan yok ama haklarında tutanak tutmaya çalışan okul idareleri var. Özellikle okul öncesi eğitim kurumlarında, Vali Mehmet Kılıçlar Anaokulu Müdürü'nü açıktan deşifre de ediyorum. Müdür açıktan suç işliyor. Yöneticimizin olduğu okulda tutanak tutmaya çalışıyor. Bana buradan yazılı bir belge göstermek zorundalar. Bakanlıktan gelen bir belge göstermek zorundalar. Aksi takdirde bu keyfi uygulamalarla ben yaptım oldu anlayışına kesinlikle izin vermeyeceğiz."